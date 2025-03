È ancora Justice League contro Godzilla contro Kong nel sequel del crossover DC/Legendary

DC e Legendary Comics hanno condiviso un primo sguardo in anteprima alle copertine e alle prime tavole interne di Justice League vs Godzilla vs Kong 2, il sequel del crossover tra i Supereroi DC e i Titani del Monsterverse (mentre il Godzilla targato Toho è impegnato con i concorrenti della Marvel)!

Dopo l’annuncio dello scorso anno al New York Comic Con, DC e Legendary Comics hanno rivelato ulteriori dettagli sull’imminente miniserie, tra cui le nuove copertine variant e un primo sguardo alle tavole interne dell’artista della serie Christian Duce e del colorista Luis Guerrero.

First look at Justice League Vs Godzilla Vs Kong Sequel It releases on June! Written by Brian Buccellato art by Christian Duce and colorist Luis Guerrero. Via:@AIPTcomics — DCUWORLD (@dcuworld.bsky.social) 17 marzo 2025 alle ore 16:03

Duce si riunisce con lo scrittore Brian Buccellato per questo sequel in sette numeri dell’acclamata serie che continua la battaglia tra i Supereroi dell’Universo DC e i Titani del Monsterverse della Legendary Comics. All’indomani di Justice League vs Godzilla vs Kong dello scorso anno, la Task Force X lancia un piano per sviluppare Titani ibridi che Amanda Waller possa controllare per difendersi da futuri attacchi di Titani sulla nostra Terra. Per fermare la Task Force X, Superman, Batman e compagni si recano sulla Terra Legendary e deve affrontare i pericoli della Terra Cava, di Kong e di Godzilla, il Re dei Mostri!

Justice League Vs Godzilla Vs Kong 2 sequel Variants by Dan Mora and Gabriel Hardman pic.twitter.com/0jIemXWvCz — DCU Updates (@dcuworld) March 17, 2025

Questa minaccia di dimensioni titaniche richiederà una risposta di dimensioni titaniche e la Justice League combatterà il fuoco con il fuoco, in quanto i lettori vedranno versioni “titanizzate” dei Supereroi e dei Supercriminali DC affrontare Kong, Godzilla e altri mostri leggendari. Oltre a nuovi Titani provenienti dal Monsterverse di Legendary Comics, la serie vedrà anche il ritorno a fumetti del Col. Lee Shaw, apparso per la prima volta nella graphic novel del 2014 Godzilla: Awakening.