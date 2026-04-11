DanDaDan compie 5 anni: tra record, nuove celebrazioni e progetti futuri

Sono già passati cinque anni da quando DanDaDan è uscito per la prima volta, e nel tempo si è ritagliato uno spazio tutto suo, diventando uno di quei titoli che ormai riconosci subito. Per festeggiare, è stato aperto anche un sito speciale con contenuti dedicati ai personaggi e alla serie, una cosa carina per ripercorrere tutto quello che è successo fin qui.

Fin dall’inizio, DanDaDan ha avuto un impatto immediato. Il primo capitolo ha superato il milione di letture in pochissimo tempo, e dopo un mese le visualizzazioni erano già oltre i 6 milioni. Poi i numeri hanno continuato a crescere senza fermarsi, fino ad arrivare al miliardo di visualizzazioni su Shonen Jump+ nel 2025 e a oltre 12 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Parte del successo sta anche nel suo stile, difficile da incasellare. Tra alieni, spiriti e situazioni completamente fuori controllo, la storia di Momo Ayase e Ken Takakura riesce a mantenere un’energia costante, sempre sopra le righe ma mai casuale. È proprio questo mix a renderla così riconoscibile, fin dalle prime pagine.

Per l’occasione è arrivata anche un’illustrazione celebrativa firmata da Junji Ito, un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni. Un contributo che aggiunge un ulteriore valore simbolico a questo anniversario, mettendo insieme due autori molto diversi ma ugualmente apprezzati.

Guardando avanti, il percorso di DanDaDan è tutt’altro che fermo. È stata annunciata la produzione della terza stagione animata, prevista nel corso del 2027, e non solo. E’ in arrivo anche un adattamento teatrale che debutterà tra Tokyo e Osaka a partire da agosto.

Dopo cinque anni, la sensazione è che questo sia solo un altro punto di partenza, più che un traguardo definitivo. Anche perché, guardando a tutto quello che è stato annunciato e a come continua a crescere, sembra proprio una di quelle serie che non ha ancora intenzione di fermarsi.