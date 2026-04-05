Denji compare in DanDaDan: piccolo crossover nel volume 23

Ci sono dettagli che riescono subito a catturare l’attenzione dei fan. È quello che sta succedendo con il volume 23 di Dandadan, dove qualcuno ha notato una presenza decisamente inaspettata: Denji, protagonista di Chainsaw Man.

La comparsa non avviene all’interno della storia principale, ma nelle pagine extra del volume. Un piccolo spazio, spesso dedicato a sketch o contenuti aggiuntivi, che questa volta ha regalato una sorpresa a chi è abituato a guardare ogni dettaglio. Ed è proprio lì che si può vedere Denji a cavallo dello squalo.

Per chi conosce Chainsaw Man, il riferimento è immediato. Si tratta di Beam, il demone squalo, uno dei personaggi più particolari della serie. Vederlo comparire insieme a Denji, anche solo in un cameo del genere, è comunque qualcosa che non passa inosservato.

Non è un crossover “ufficiale” nel senso classico, con una storia condivisa o un incontro tra universi, ma più un piccolo richiamo inserito all’interno del volume. Uno di quei momenti che non cambiano la trama, ma che aggiungono qualcosa per chi riconosce il collegamento.

Dandadan, scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu, è già noto per il suo stile fuori dagli schemi, tra elementi paranormali, azione e situazioni imprevedibili. Inserire un richiamo del genere si inserisce perfettamente in questo approccio, quasi come un piccolo easter egg lasciato lì per chi se ne accorge.

Questo tipo di apparizioni non è nuovo nel mondo dei manga, ma continua a funzionare proprio perché arriva senza preavviso. Non serve costruirci sopra qualcosa di grande, ma basta un’immagine, un dettaglio, e il resto lo fanno i fan.

E infatti, nel giro di poco, la scena ha iniziato a circolare online, con tanti che si sono accorti della presenza di Denji solo dopo averci dato un secondo sguardo.

Un cameo veloce, ma di quelli che non passano inosservati, soprattutto per chi conosce bene entrambe le serie e riesce a cogliere subito il collegamento tra i due mondi, aggiungendo un dettaglio in più che rende il tutto ancora più interessante.