Demon Slayer e Gundam dominano il Tokyo Anime Award Festival 2026: ecco i vincitori principali

Al Tokyo Anime Award Festival 2026 sono stati annunciati i titoli vincitori delle categorie principali, e i risultati non sorprendono chi segue da vicino il mondo degli anime. A portarsi a casa il premio come miglior film animato dell’anno è stato Demon Slayer: Infinity Castle, mentre Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX ha trionfato come miglior serie animata TV.

Nel caso di Demon Slayer, il successo era praticamente nell’aria. L’arco dell’Infinity Castle è da sempre uno dei momenti più attesi di Demon Slayer, quindi vedere questo film premiato non è una sorpresa. La saga di Koyoharu Gotouge continua a macinare successi e a farsi sentire forte e chiaro nel panorama degli anime, soprattutto per quanto riguarda animazioni e messa in scena. Questo premio come miglior film animato del 2025 (assegnato nel 2026) è un altro segnale di quanto Demon Slayer sia ormai un fenomeno che va ben oltre la solita nicchia degli anime fan.

Dall’altra parte, Gundam GQuuuuuuX ha conquistato la categoria dedicata alle serie TV, un risultato significativo per un franchise storico che continua a reinventarsi. Gundam è una colonna portante dell’animazione giapponese da decenni, e vedere un nuovo progetto vincere un premio così importante dimostra quanto il brand riesca ancora a rimanere rilevante, attirando sia fan storici sia nuove generazioni di spettatori.

Il Tokyo Anime Award Festival è uno degli eventi più rispettati nel settore, e i suoi premi sono spesso considerati un indicatore della qualità e dell’impatto delle opere nel corso dell’anno. Non si tratta solo di popolarità, ma anche di valutazioni legate a produzione, creatività e contributo all’industria.

Questi riconoscimenti mostrano due facce diverse dell’animazione giapponese contemporanea: da una parte il fenomeno globale Demon Slayer, dall’altra un franchise leggendario come Gundam che continua a evolversi. Due vittorie diverse, ma entrambe simbolo di quanto il medium anime sia oggi vario, ambizioso e sempre più centrale a livello mondiale.