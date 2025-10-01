MayTree incanta con la versione a cappella di Demon Slayer

I MayTree, il famosissimo gruppo a cappella coreano, hanno caricato un nuovo video e in tanti lo stanno già guardando e condividendo: si tratta di una versione tutta vocale dedicata a Demon Slayer.

Uscito il 26 settembre 2025 sul loro canale YouTube, in pochissimi giorni ha già superato le 88.000 views e raccolto oltre 7.000 like.

Il video si intitola Demon Slayer 귀멸의 칼날 (토:O7, acapella) ed è un chiaro tributo alla serie, che i fan hanno subito riconosciuto e apprezzato.

E l’esecuzione non delude: senza strumenti musicali, solo con la potenza e la precisione delle loro voci, i MayTree riescono a riprodurre atmosfere, intensità e perfino le sfumature orchestrali della colonna sonora originale.

Un risultato che conferma la loro abilità unica nel trasformare la voce umana in un’orchestra completa.

La performance colpisce non soltanto per la fedeltà al tema, ma anche per l’energia che i membri del gruppo riescono a trasmettere.

Ogni voce diventa un tassello indispensabile di un mosaico sonoro che alterna momenti epici a passaggi più intimi, catturando lo spirito della serie animata.

Basta dare un’occhiata ai commenti per capire quanto la community sia in hype: ci sono fan da ogni parte del mondo che si dicono emozionati e super grati per questo incontro tra anime e musica a cappella.

Con oltre 6 milioni di iscritti e più di 1,6 miliardi di visualizzazioni sul proprio canale YouTube, MayTree si è ormai consolidato come uno dei gruppi vocali più popolari a livello internazionale.

Da anni sperimentano nuove sonorità esclusivamente con le voci, reinterpretando brani, sigle e temi pop della cultura globale.

Questo nuovo progetto dedicato a Demon Slayer si aggiunge a una lunga lista di successi e dimostra ancora una volta come la musica possa abbattere barriere linguistiche e culturali.

Chiunque ami l’anime o semplicemente voglia lasciarsi sorprendere da un talento vocale fuori dal comune non dovrebbe perdersi questo video.