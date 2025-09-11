Demon Slayer: Infinity Castle da record: superato Studio Ghibli al box office

Demon Slayer: Infinity Castle sta riscrivendo la storia degli ascolti sul grande schermo ed è chiaro che potrebbe diventare il film anime più grande di tutti i tempi. Aveva già raggiunto numeri molto importanti con un altro film, Mugen Train, che rimane al primo posto in termini di film con il maggior incasso al botteghino di sempre. Ma il franchise shonen ha appena frantumato un nuovo record con il primo capitolo della trilogia finale, dato che Infinity Castle ha battuto uno dei film più importanti dello Studio Ghibli parlando di incassi.

Stiamo parlando de La città incantata di Studio Ghibli, da tempo considerato uno dei film di maggior successo nella storia con incassi totali al botteghino che hanno raggiunto i 31,6 miliardi di yen. Nell’ultimo weekend, però, Demon Slayer: Infinity Castle ha superato il film più importante di Ghibli raggiungendo 31,7 miliardi di yen e bisogna ricordare che il lungometraggio in questione non è ancora arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Paradossalmente per Infinity Castle è stato più semplice superare il record de La città incantata, piuttosto che Mugen Train. Per il franchise si tratterebbe di battere se stesso visto che il primo film di Demon Slayer ha incassato 40,7 miliardi di yen al botteghino e oltre 503 milioni di dollari al botteghino internazionale, diventando il film con maggior incasso a livello mondiale del 2020.

Attualmente, le date di uscita dei prossimi due film della trilogia rimangono un mistero e Ufotable non ha ancora condiviso alcun indizio in merito, ma tutti gli appassionati potranno recarsi al cinema per guardarlo l’11 settembre. La resa dei conti tra Tanjiro Kamato e Muzan Kibutsuji si avvicina e finalmente la serie mostrerà se il protagonista riuscirà a salvare sua sorella e a farla tornare come era prima.

Il manga di Demon Slayer ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2016 per poi concludersi nel 2020. Scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, il manga ha raggiunto un incredibile successo mondiale, fino a ottenere l’approvazione di mangaka di spessore come Eiichiro Oda.