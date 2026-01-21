VOTOMS: torna il celebre anime mecha con una nuova produzione nel 2026

Il mondo dei mecha torna a guardare a VOTOMS, la storica serie sci-fi degli anni ’80, con un nuovo anime in arrivo nel 2026. Dietro la produzione ci saranno Sunrise e Production I.G, due nomi che da soli bastano a far crescere l’entusiasmo dei fan.

Per chi magari conosce VOTOMS solo di nome, parliamo di un franchise che ha lasciato un segno profondo nel genere mecha. Nato nei primi anni ’80, si è sempre distinto per un approccio più crudo e realistico rispetto ad altre opere dell’epoca. Niente eroi invincibili o robot “mitici”: VOTOMS ha raccontato guerre sporche, soldati sacrificabili e un mondo in cui sopravvivere è spesso l’unico vero obiettivo. Ed è proprio questa visione disillusa che rende l’arrivo di Mamoru Oshii particolarmente interessante.

Oshii non è un regista qualsiasi. Il suo nome parla da solo nel mondo dell’animazione: Ghost in the Shell, Patlabor, Jin-Roh, storie che uniscono azione, fantascienza e riflessioni sul rapporto tra uomo, tecnologia e conflitti. Temi che, guarda caso, si sposano perfettamente con l’anima di VOTOMS. Pensare a cosa potrebbe nascere dall’incontro tra questo universo e la sensibilità di Oshii è, per molti fan, già di per sé affascinante.

Sunrise e Production I.G uniscono le forze per questo progetto, senza ancora svelare dettagli sulla trama o su eventuali legami con la serie originale. Una cosa è chiara: non sarà solo nostalgia, ma un VOTOMS rinnovato e potente, pensato per sorprendere sia i fan di lunga data sia chi lo scoprirà per la prima volta.

Il ritorno di VOTOMS arriva in un momento in cui i mecha stanno vivendo una nuova stagione di riscoperta, tra remake e reinterpretazioni più adulte. Con un team così, il progetto del 2026 promette di far risplendere di nuovo la serie, sia per chi la segue da sempre sia per chi la scoprirà per la prima volta.