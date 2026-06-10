Keroro Gunso: il nuovo film cinematografico pubblica illustrazioni in collaborazione con Gundam e anticipa cameo nel lungometraggio

Il nuovo film anime di Keroro Gunso, noto in Occidente come Sgt. Frog, ha rilasciato una serie di illustrazioni ufficiali realizzate in collaborazione con il franchise di Mobile Suit Gundam. Si tratta della prima collaborazione ufficiale tra le due serie, entrambe prodotte da Sunrise, e arriva a pochi giorni dall’uscita nelle sale giapponesi.

Il film si intitola Shin Gekijoban Keroro Gunso: Fukkatsushite Sokko Chikyu Metsubo no Kiki de Arimasu! e debutterà nelle sale giapponesi il 26 giugno 2026. Si tratta del primo lungometraggio anime della serie dopo 16 anni: l’ultimo era stato Sergeant Keroro: The Super Duper Movie, uscito nel 2010. Il film è parte del progetto per il 20° anniversario dell’anime originale, avviato nel 2004. La regia generale è affidata a Yuichi Fukuda, noto per la serie live-action di Gintama. La regia è di Fumitoshi Oizaki. Il character design e l’animazione principale sono curati da Satoshi Koike.

Le illustrazioni della collaborazione sono state disegnate da Mine Yoshizaki, creatore originale del manga di Keroro, e da Yoshikazu Yasuhiko, character designer storico di Mobile Suit Gundam. Le tavole riproducono in chiave parodistica i poster delle compilation cinematografiche di Gundam, con i personaggi di Keroro al posto degli eroi della saga mecha. Una delle illustrazioni mostra Keroro sospeso tra le braccia di Amuro Ray e Char Aznable, in un omaggio diretto al materiale promozionale classico della saga. Un’anteprima del film mostra inoltre la presenza di un Mobile Suit Gundam e di un Zaku rosso durante una sequenza di battaglia, confermando che i mecha di Gundam faranno effettivamente una comparsa nel lungometraggio. Una prima illustrazione celebrativa tra le due serie era già stata pubblicata a febbraio 2026, in occasione dell’annuncio del film Gundam Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe.

La trama del film vede Keroro e il suo plotone affrontare una nuova minaccia che mette a rischio la Terra, riprendendo i temi centrali della serie originale con toni comici. Il sergente Keroro è un alieno dall’aspetto di rana inviato sulla Terra per conquistarla, che finisce però a fare le faccende di casa nella famiglia Hinata. Insieme agli altri membri del plotone, elabora piani di invasione sempre destinati a fallire nel modo più assurdo possibile. L’umorismo demenziale, i riferimenti alla cultura pop e i cameo di altri franchise sono da sempre tra gli elementi caratteristici della serie.

Il manga originale di Mine Yoshizaki è pubblicato da KADOKAWA su Shonen Ace dal 1999, dopo un one-shot del 1998, e conta 35 volumi fino al 2025. L’anime televisivo originale è andato in onda dal 2004 al 2011, raggiungendo i 358 episodi. Inoltre, nel 2014, è arrivata una breve serie reboot intitolata semplicemente Keroro. Il film del 2026 precede inoltre l’arrivo di un nuovo anime televisivo, attualmente annunciato per la stagione autunnale 2026, che presenterà un cast vocale completamente rinnovato rispetto all’originale. Maggiori dettagli sul nuovo anime TV sono disponibili nel nostro articolo dedicato su Keroro e il nuovo anime 2026.

Il film Shin Gekijoban Keroro Gunso apre nelle sale giapponesi il 26 giugno 2026. Infine, per seguire tutte le novità sui film anime in uscita, consulta la sezione anime estate 2026 di MangaForever.