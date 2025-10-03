Lilo & Stitch: il live action in home video con Disney

Arriva in home video Lilo & Stitch live action, nei formati DVD, Blu-ray, 4K (BD 4K + BD HD) e in una preziosa edizione Steelbook 4K (BD 4K + BD HD). Disponibile anche il cofanetto speciale con le due versioni del film (animazione e live action) nei formati DVD e Blu-ray.

Il celebre cult Disney prende nuova vita in una versione live action ricca di colori, emozioni e magia, che celebra l’amicizia fuori dagli schemi tra la piccola Lilo e l’esuberante alieno Stitch: una storia che unisce comicità, sentimento e l’intramontabile messaggio di “ohana”.

Il film Disney ha ufficialmente superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, diventando il primo titolo Motion Picture Association (MPA) del 2025 a raggiungere questo traguardo. Dopo il debutto record di 183 milioni di dollari negli Stati Uniti nel weekend del Memorial Day, il film è diventato il titolo MPA di maggior incasso dell’anno sia a livello mondiale che internazionale.

Lilo & Stitch live action e l’edizione home video

Questa rivisitazione in live-action del classico d’animazione Disney infonde nuova energia alla storia divertente e commovente di Lilo e del suo insolito “animale domestico” adottivo Stitch. Le lussureggianti ambientazioni tropicali offrono immagini tenere e accoglienti come la “famiglia acquisita” che Lilo e Stitch creano insieme, oltre a rendere omaggio in modo autentico alla cultura e alla bellezza delle Hawai’i.

Quando una ragazza solitaria di nome Lilo adotta Stitch, un “cucciolo” alieno, Stitch aiuta Lilo a riparare la sua famiglia distrutta, ma non senza provocare esilaranti disastri nelle isole Hawai’i. Lilo & Stitch è diretto dal candidato all’Oscar Dean Fleischer Camp ed è interpretato da Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, oltre a vedere il debutto di Maia Kealoha.

I fan possono inoltre rivedere nel cofanetto coi due titoli, il classico animato che ha dato inizio a tutto, mentre in streaming sono disponibili anche le serie animate. Con oltre 640 milioni di ore di streaming a livello globale, questo franchise continua a conquistare i cuori e a deliziare i fan di tutto il mondo. Un sequel del live action è inoltre attualmente in fase di sviluppo.

La particolarità dell’edizione home video, oltre ai tanti contenuti speciali presenti, è che è la seconda da molto tempo – dopo Oceania 2 – ad avere il cartoncino esterno nella versione DVD e Blu-ray.