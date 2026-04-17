Boruto: Two Blue Vortex, il ritorno dell’anime tra sogni e realtà

Il mondo dei ninja è in fermento. Da mesi circolano voci insistenti sul ritorno di Boruto sul piccolo schermo con l’attesissimo arco temporale del timeskip, Two Blue Vortex. Ma quanto c’è di vero nei report che indicano il 2026 come l’anno della svolta? Proviamo a fare ordine tra i leak dei social e la realtà dei fatti, cercando di capire quando potremo finalmente vedere Boruto Uzumaki nella sua versione più matura e oscura.

Secondo le ultime indiscrezioni, Studio Pierrot avrebbe messo nel mirino la fine del 2026 per un annuncio ufficiale. Questa tempistica non è affatto casuale, coincide infatti con la conclusione della quarta parte di Bleach: Thousand-Year Blood War. Molti insider suggeriscono che lo studio stia aspettando di liberare i propri talenti di punta per dedicarsi anima e corpo a Boruto, puntando a un cambio di rotta qualitativo. L’obiettivo sarebbe quello di abbandonare la struttura a episodi settimanali infiniti a favore di una produzione stagionale, garantendo animazioni di altissimo livello che rendano giustizia ai disegni di Mikio Ikemoto.

Un altro tassello del puzzle riguarda i doppiatori. Voci provenienti dagli eventi nipponici dell’ultimo anno suggeriscono che pilastri come Junko Takeuchi siano già tornati in cabina di registrazione. Sebbene il doppiaggio avvenga spesso con largo anticipo, questo è un segnale inequivocabile che i motori si stanno scaldando. Tuttavia, la data più accreditata per la premiere sembra essere il 5 aprile 2027. Perché proprio questo giorno? Semplice. Segnerebbe il decimo anniversario esatto dal debutto dell’anime originale. Studio Pierrot ama celebrare queste ricorrenze, proprio come fatto in passato per il ventesimo anniversario di Naruto.

In conclusione, sebbene il 2026 possa portarci il primo vero trailer ufficiale, è molto probabile che dovremo pazientare fino al 2027 per la messa in onda. Questa attesa, per quanto snervante, è necessaria per permettere al manga mensile di accumulare abbastanza materiale, evitando così i tanto criticati episodi filler. Il ritorno di Boruto si preannuncia come un evento generazionale. L’importante non è solo quando tornerà, ma che lo faccia in grande stile.