Project: Mist è il survival horror open world che i fan di Resident Evil stavano aspettando

Resident Evil Requiem è appena uscito e ha già fatto incetta di complimenti. Ma se dopo aver finito il gioco vi sentite vuoti dentro, c’è una buona notizia in arrivo su Steam.

Si chiama Project: Mist ed è un survival horror open world in Early Access. Lo sviluppa Chicken Launcher, lo pubblica Awaken Realms. Il gioco mette il giocatore nei panni di un personaggio senza nome su un’isola misteriosa. Non ci sono quest forzate, né tutorial opprimenti. Nessuno ti dice dove andare o cosa fare.

Libertà totale e conseguenze assolute.

L’isola pullula di creature colossali. Per sopravvivere bisogna costruire e difendere una base, fabbricare trappole e armi d’assedio, e potenziare il proprio equipaggiamento. Tra gli strumenti a disposizione c’è anche la Gravity Gun, che permette di raccogliere i nemici e scagliarli contro altri nemici. In altre parole, è un po’ come Half-Life, ma con i mostri al posto delle guardie.

Dal punto di vista strategico, inoltre, il gioco lascia piena libertà di approccio. I mostri hanno dimensioni enormi, quindi il giocatore può scegliere: affrontarli direttamente, scappare, oppure osservarli da lontano per capirne il comportamento. Non esiste un solo modo giusto per sopravvivere.

Sorprendentemente, però, Project: Mist non è solo brutalità e tensione. Il titolo include anche meccaniche da gioco cozy come la coltivazione e la cucina. Raccogliere carote mentre in lontananza si aggira un colosso è un’esperienza che vale già da sola il prezzo del biglietto.

Sul fronte narrativo, infine, il mondo nasconde segreti intriganti. Tra le curiosità più stuzzicanti troviamo mech arrugginiti, balene volanti e un enorme muro che divide l’isola in due. Cosa c’è dall’altra parte? Il gioco non lo dice subito e questo è esattamente il punto.

Project: Mist è disponibile ora su Steam in Early Access. Chi preferisce aspettare la versione completa può intanto aggiungerlo alla lista dei desideri.

Fonte: Screenrant