The Apothecary Diaries: annunciata la terza stagione e un film con una storia inedita

I fan di The Apothecary Diaries possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Maomao tornerà. In occasione del secondo anniversario dell’anime, è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano. La serie tornerà con una terza stagione e, sorpresa, è in arrivo anche un film con una trama totalmente inedita.

La nuova stagione uscirà in due momenti diversi: la prima parte a ottobre 2026 e la seconda ad aprile 2027. Ci toccherà pazientare un po’, ma se conosci The Apothecary Diaries, sai che l’attesa non sarà sprecata. Maomao tornerà a muoversi tra intrighi, misteri e casi da risolvere con la sua solita intelligenza e ironia, e pare che le nuove vicende saranno ancora più intense di prima.

La vera sorpresa però è il film, previsto per dicembre 2026 in Giappone. Non si tratterà di un riassunto o di un semplice extra, ma di una storia inedita scritta direttamente da Natsu Hyuga, la creatrice della serie. Una scelta che ha subito fatto impazzire i fan, perché significa che la storia continuerà a crescere, e non solo in TV.

Per accompagnare l’annuncio è uscito anche un video speciale che riassume i momenti più amati dell’anime, insieme a una nuova visual che lascia intuire che Maomao avrà davanti sfide ancora più toste del solito.

The Apothecary Diaries nasce dalle light novel di Natsu Hyuga, con le illustrazioni di Touko Shino. Al centro c’è Maomao, una ragazza con un talento incredibile per la medicina che si ritrova a lavorare, quasi per caso, nel palazzo imperiale. Da semplice serva diventa pian piano una figura chiave, capace di risolvere casi che nessuno riesce a comprendere, attirando anche l’attenzione del misterioso Jinshi.

Negli ultimi anni, la serie ha conquistato il pubblico con il suo mix di mistero, fascino storico e personaggi ben scritti. Ora, con una nuova stagione e un film all’orizzonte, il viaggio di Maomao sembra solo all’inizio.