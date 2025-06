The Apothecary Diaries: Jinshi protagonista nella nuova visual e nel video speciale

La seconda stagione di The Apothecary Diaries entra nella sua fase conclusiva e lo fa con un’anteprima che ha già fatto impazzire i fan. È stata infatti pubblicata una nuova visual che ritrae Jinshi in un’inedita veste: lo vediamo finalmente in armatura, pronto a prendere in mano la situazione e ad affrontare le sfide che lo attendono. La visual è stata svelata poco prima della messa in onda del 46° episodio (il 22° della seconda stagione), trasmesso il 13 giugno e disponibile su Crunchyroll.

Un Jinshi diverso: simbolo di un momento cruciale

Nella visual appena rilasciata, Jinshi appare fiero e determinato, lontano dalle consuete vesti del funzionario eunuco a cui il pubblico si era abituato. Per la prima volta, viene mostrato come Ka Zuigetsu, ovvero il principe ereditario: un dettaglio che conferma ciò che fino a pochi episodi prima era stato soltanto suggerito nella trama e che segna un momento di svolta per il personaggio. Anche il video speciale, pubblicato in contemporanea, si concentra su Jinshi, alternando scene ricche di tensione e frammenti della seconda stagione con un finale che preannuncia ciò che verrà.

Il calendario degli ultimi episodi

La produzione ha reso noto anche il programma delle ultime puntate della stagione. Dopo l’episodio 22 del 13 giugno, la serie si fermerà il 20 giugno. Si riprenderà il 27 giugno con l’episodio 23 e si arriverà al finale di stagione, fissato per il 4 luglio, quando sarà trasmesso l’episodio 24.

Un successo che continua a crescere

Basato sulle light novel di Natsu Hyuuga e Touko Shino, The Apothecary Diaries ha saputo conquistare un pubblico globale grazie alla sua fusione di mistero, intrighi di corte e profondità dei personaggi. Con le ultime anticipazioni e questa nuova immagine di Jinshi, l’attesa per il finale si fa ancora più intensa: il pubblico è pronto a scoprire come si concluderanno le vicende di Maomao e della corte imperiale.