The Apothecary Diaries: slitta l’episodio 19, la seconda stagione si prende una breve pausa

Brutte notizie per i fan di The Apothecary Diaries: l’anime subirà una piccola pausa nella sua programmazione. La seconda stagione non andrà in onda la prossima settimana a causa di una modifica del palinsesto televisivo giapponese non legata alla serie stessa. Di conseguenza, l’episodio 19 è ora previsto per il 23 maggio 2025.

Pausa causata da un cambio di programmazione

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della serie, che hanno spiegato che la sospensione è dovuta a “motivi di programmazione non correlati”, una formula piuttosto comune quando emittenti giapponesi danno priorità ad altri contenuti temporanei come eventi sportivi, show speciali o celebrazioni nazionali.

Un momento delicato per la trama

Sebbene si tratti solo di una settimana di pausa, molti fan hanno espresso delusione per l’interruzione del ritmo narrativo, soprattutto considerando il momento cruciale in cui si trova la storia. La seconda stagione ha infatti intensificato i toni e ampliato il mondo di Maomao, portando avanti intrighi di corte sempre più complessi e rivelazioni importanti sui personaggi principali.

Un episodio molto atteso

L’episodio 18, andato in onda di recente, ha lasciato i fan con diverse domande in sospeso e una tensione crescente tra i vari protagonisti. La curiosità per ciò che accadrà nel prossimo episodio è alta, e questa pausa imprevista non fa che aumentare l’attesa.

Ripresa regolare dal 23 maggio

Nonostante lo stop momentaneo, non ci sono segnali di problemi più grandi nella produzione, e lo staff ha confermato che l’anime riprenderà regolarmente con l’episodio 19 il 23 maggio. I fan dovranno quindi armarsi di un po’ di pazienza prima di tornare a immergersi nelle vicende dell’affascinante erborista di corte.

Un’occasione per riscoprire la serie

Nel frattempo, può essere una buona occasione per rivedere qualche episodio precedente, approfondire i retroscena del manga originale o riscoprire i dettagli nascosti che The Apothecary Diaries dissemina con cura tra le sue trame.