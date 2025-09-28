Star Wars: Visions Volume 3 – rivelato il trailer ufficiale

È uscito il trailer ufficiale di Star Wars: Visions Volume 3. La nuova raccolta di corti animati arriverà su Disney+ il 29 ottobre 2025. Dopo i primi due volumi, questa volta saranno nove studi giapponesi a lavorare su nuove storie ambientate nell’universo di Star Wars.

Tra gli studi ci sono nomi che i fan degli anime conoscono bene: David Production, Production I.G., TRIGGER, Kinema Citrus, Kamikaze Douga, ANIMA, WIT Studio, Polygon Pictures e Project Studio Q.

Ogni corto porterà uno stile diverso e una visione personale della saga, con la creatività tipica degli anime che incontra il mondo di Star Wars. Ecco i titoli confermati:

• The Duel: Payback – diretto da Takanobu Mizuno (Kamikaze Douga + ANIMA)

• The Song of Four Wings – diretto da Hiroyasu Kobayashi (Project Studio Q)

• The Ninth Jedi: Child of Hope – diretto da Naoyoshi Shiotani (Production I.G.)

• The Bounty Hunters – diretto da Junichi Yamamoto (WIT Studio)

• Yuko’s Treasure – diretto da Masaki Tachibana (Kinema Citrus)

• The Smuggler – diretto da Masahiko Otsuka (TRIGGER)

• The Bird of Paradise – diretto da Tadahiro “Tady” Yoshihira (Polygon Pictures)

• BLACK – diretto da Shinya Ohira (David Production)

La saga di Visions è iniziata nel 2021 con il primo volume, interamente realizzato da celebri studi giapponesi, mentre nel 2023 è arrivato il secondo, con corti provenienti da studi di tutto il mondo. Ora si torna in Giappone, con un cast creativo che promette di esaltare al massimo l’anima anime dentro Star Wars.

Con questo terzo capitolo, Disney+ continua a puntare sulla contaminazione tra due mondi amatissimi: quello dell’animazione giapponese e quello della space opera più famosa di sempre. Il trailer già mostra sequenze spettacolari e stili molto diversi tra loro, lasciando intuire che anche questa volta ci sarà tanta varietà e sperimentazione.

Il conto alla rovescia è iniziato: Star Wars: Visions Volume 3 sarà disponibile in streaming dal 29 ottobre 2025. Prepariamoci quindi a un nuovo viaggio tra Jedi, Sith e mondi mai visti prima: la forza dell’animazione giapponese è pronta a sorprenderci ancora una volta.