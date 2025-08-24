Star Wars: Visions 3 arriva su Disney+ a ottobre con nove episodi

Nelle ultime ore è uscita una nuova visual per la terza stagione di Star Wars: Visions. La serie antologica, che unisce l’universo di Star Wars con la creatività degli studi di animazione giapponesi, tornerà il 29 ottobre 2025 su Disney+ con nove episodi nuovi di zecca.

Anche questa volta ci sarà un bel mix di studi d’animazione. Tra i più conosciuti ci sono TRIGGER (Kill la Kill, Promare), WIT Studio (L’Attacco dei Giganti, Vinland Saga), Kinema Citrus (Made in Abyss), David Production (JoJo’s Bizarre Adventure) e Polygon Pictures (Knights of Sidonia). Insieme a loro ci saranno anche Production I.G, Kamikaze Douga, ANIMA (in collaborazione con Kamikaze Douga) e Project Studio Q. Insomma, tanti nomi diversi che promettono episodi con stili e atmosfere molto vari, proprio come successo nelle prime due stagioni.

Come sempre, ogni episodio di Visions sarà una storia a parte: non serve conoscere tutta la continuity di Star Wars, e questo rende la serie perfetta anche per chi vuole solo godersi racconti originali. Questo ha permesso agli autori di sperimentare, creando racconti che mescolano samurai, viaggi spaziali, arti marziali e suggestioni tipiche della cultura giapponese. La terza stagione sembra voler proseguire proprio su questa strada, offrendo nuove interpretazioni e prospettive originali dell’universo ideato da George Lucas.

La visual rilasciata in queste ore punta a catturare l’attenzione dei fan e a creare aspettativa per il debutto. Anche se non sono ancora stati diffusi dettagli precisi sui singoli episodi, la varietà degli studi coinvolti lascia intendere che ci sarà un grande ventaglio di stili e atmosfere, dai toni più cupi e drammatici a quelli leggeri e spettacolari.

Con Star Wars: Visions 3, Disney e Lucasfilm confermano la volontà di continuare a sperimentare e di aprire l’universo della saga a linguaggi diversi. Per chi ama sia l’animazione giapponese sia la galassia lontana lontana, l’appuntamento di ottobre è già una tappa segnata in calendario.