Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi: la saga continua in una nuova serie anime nel 2026

Durante la Star Wars Celebration tenutasi a Tokyo nel 2025, Lucasfilm ha annunciato che l’acclamato cortometraggio The Ninth Jedi, parte della prima stagione della serie antologica Star Wars: Visions, che ha permesso a studi d’animazione di tutto il mondo di reinterpretare l’universo di Star Wars in chiave originale e creativa, sarà ampliato in una nuova serie anime intitolata Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi, prevista per il 2026 su Disney+.

L’episodio, tra i più apprezzati della prima stagione, tornerà con una narrazione più ampia e approfondita, confermando l’intenzione di Lucasfilm di dare continuità alle storie più amate nate all’interno del progetto “Visions”.

Kenji Kamiyama torna come supervisore del progetto

Il cortometraggio originale, diretto da Kenji Kamiyama e prodotto da Production I.G., ha introdotto Kara, una giovane fabbricante di spade laser, in un’epoca in cui i Jedi sono quasi estinti. La storia ha affascinato i fan per la sua innovativa rappresentazione delle spade laser, che cambiano colore in base alla connessione dell’utente con la Forza .

La nuova serie, supervisionata da Kamiyama, continuerà la narrazione di Kara mentre cerca suo padre, il creatore delle spade laser, e approfondirà i segreti dietro queste armi uniche . Questo progetto segna l’inizio dell’iniziativa “Visions Presents”, che mira a espandere le storie più amate dell’antologia in formati narrativi più lunghi .

La narrazione esplorerà i misteri delle spade laser e il destino di Kara

La serie sarà ambientata in una linea temporale alternativa dell’universo di Star Wars, dove i Signori dei Sith cercano di impedire il ritorno dei Jedi . I fan possono aspettarsi una combinazione di azione, mistero e approfondimento dei personaggi, mantenendo lo stile visivo distintivo che ha reso “The Ninth Jedi” un episodio memorabile.

Un ritorno atteso dai fan: la galassia lontana si espande in formato anime

L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan, desiderosi di esplorare ulteriormente l’universo narrativo introdotto nel cortometraggio originale. Con l’uscita prevista per il 2026, Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi promette di offrire una nuova visione della saga, unendo elementi classici e nuove idee in un formato anime coinvolgente.