Solo Leveling: l’anime più visto di sempre su Crunchyroll

Il 2025 segna un nuovo traguardo storico per Solo Leveling, che si è ufficialmente consacrato come l’anime più visto di sempre su Crunchyroll. La notizia è stata confermata da Sony durante la sua recente Business Segment Presentation, in cui sono stati condivisi i risultati record raggiunti dalla serie. Si tratta di un primato straordinario che testimonia quanto l’adattamento animato del celebre manhwa di Chugong sia riuscito a conquistare fan in tutto il mondo.

Un successo globale senza precedenti

Lanciato a gennaio 2024, Solo Leveling ha sin da subito attirato l’attenzione del pubblico grazie a una combinazione vincente di azione adrenalinica e animazioni spettacolari. Le avventure di Sung Jin-woo, il cacciatore più debole che si trasforma nell’essere più potente, hanno saputo appassionare milioni di spettatori, spingendo la serie a superare colossi come Demon Slayer, Attack on Titan e One Piece in termini di visualizzazioni su Crunchyroll.

I numeri da record

Secondo quanto riportato, Solo Leveling ha superato qualsiasi altro anime nella storia della piattaforma in termini di numero totale di visualizzazioni e coinvolgimento del pubblico. Questo traguardo è stato raggiunto in poco più di un anno dalla sua uscita, un dato che sottolinea l’eccezionale popolarità della serie e il suo impatto nella community globale degli appassionati di anime.

Un 2025 da incorniciare

Oltre al primato su Crunchyroll, Solo Leveling ha ottenuto anche il riconoscimento di Anime of the Year ai Crunchyroll Anime Awards 2025, consolidando il suo status di fenomeno mondiale.Al momento non ci sono notizie ufficiali su una terza stagione, ma l’attesa dei fan resta altissima e il desiderio di vedere nuove avventure di Sung Jin-woo continua a crescere.

Un fenomeno che non si ferma

Il successo di Solo Leveling non si limita al mondo dell’animazione: il franchise continua a espandersi con merchandise, novel, giochi e nuove iniziative che lo rendono uno dei titoli più amati degli ultimi anni. Il futuro di Sung Jin-woo e del suo universo narrativo si preannuncia ricco di sorprese e nuove emozioni per i fan.