Jujutsu Kaisen Modulo: svelata la cover del terzo volume

Jujutsu Kaisen Modulo, il sequel ufficiale della serie shonen scritta da Gege Akutami e disegnata da Yuji Iwasaki, si è conclusa a marzo dopo sei mesi di serializzazione. Solo un anno dopo la fine della storia principale, Akutami ha lanciato una nuova storia che segue i nipoti di Yuta Okkotsu e Maki Zenin, ambientata molti anni dopo il Culling Game. Il mondo degli stregoni si trova ad affrontare un’altra minaccia, paragonabile a quella di Ryomen Sukuna, quando oltre 50.000 Simuriani entrano in Giappone come rifugiati. La storia è narrata in 25 capitoli e si conclude lasciando diverse domande senza risposta, che potrebbero essere chiarite in seguito.

I primi due volumi del manga sono già stati pubblicati in Giappone e l’ultimo uscirà il 1° maggio 2026. L’account ufficiale X della serie ha svelato la cover del terzo volume, che raffigura i gemelli Simuriani Maru e Cross. Entrambi sono personaggi centrali nella storia, soprattutto Maru, che fa di tutto pur di salvare tutti e trovare un modo per far vivere in armonia entrambe le fazioni.

Secondo un aggiornamento recente, ci sarà un importante annuncio il 27 aprile che potrebbe soddisfare le richieste dei fan in merito alle informazioni sull’epilogo. L’annuncio arriverà a ridosso dell’uscita dell’ultimo volume, motivo per cui molti si aspettano che le informazioni siano relative a questo. Il sequel del manga dovrà rispondere a diverse domande sul finale, incluso il colpo di scena che allude alla comparsa di Dabura.

Il manga si conclude con Kyoko Tomoe che esprime rammarico per la sua storia d’amore finita male, poiché Dabura è dovuto tornare a Simuria. Aveva lasciato il pianeta affinché il rituale di esorcismo di Mahoraga si concludesse senza la morte di Yuka. Appena arrivato, uccide il capo dei Deskunte e una volta preso il comando aveva preparato una tomba dignitosa per Dura e consacrarlo come eroe. Dabura non voleva guidare la tribù a lungo perché non gli importava della politica. L’ultima vignetta della serie mostra le espressioni scioccate di Kyoko e Yuka, con la prima che si rammarica per la sua storia d’amore finita male.