Jujutsu Kaisen Modulo: Gege Akutami svela quanto durerà il sequel

Dopo essersi concluso l’anno scorso a dicembre, Jujutsu Kaisen tornerà sorprendentemente con una nuova serie sequel e Gege Akutami ha rivelato quanto durerà.

Dopo il capitolo finale del manga serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2018, Akutami ha arricchito il finale della serie con degli epiloghi speciali che svelavano maggiori dettagli sul destino dei personaggi. Ora però è tornato con un sequel ufficiale che esplorerà altri aspetti della storia.

Lo spin-off in questione, che si intitola Jujutsu Kaisen Modulo sarà ambientata molti anni dopo gli eventi di Yuji Itadori e si concentrerà su una nuova generazione stregoni.

Tuttavia gli appassionati dovranno frenare il loro entusiasmo in quanto il sequel avrà breve durata. Pare che Akutami lavorerà a Modulo per circa sei mesi e i capitoli saranno raccolti tutti in tre volumi.

Attraverso un messaggio speciale che ha condiviso con i fan, Akutami confessa che gli avevano proposto di lavorare a uno spin-off scritto da un autore mentre la serializzazione di Jujutsu Kaisen era ancora in corso.

Sebbene l’idea di un’espansione inizialmente non fosse di suo gradimento, alla fine ci ha pensato in quanto quella proposta gli ha permesso di pensare a molte idee diverse tra cui espandere una parte della storia principale, cambiare il periodo storico o persino creare una storia parallela.

Alla fine, Akutami è arrivato a Jujutsu Kaisen Modulo, il sequel della serie principale che però non durerà a lungo. “Sarà una serializzazione molto breve e intensamente compatta. Ci vorranno circa sei mesi di lavoro e circa tre volumi” specifica il mangaka.

Stando alle sue parole, si può prevedere che il sequel, Modulo, conterà probabilmente solo 30-40 capitoli. Ricordiamo che Akutami si occuperà della scrittura dei capitoli, mentre i disegni saranno affidati al mangaka di Cipher Academy, Yuji Iwasaki.

Il sequel sarà ambientato almeno 70 anni dopo la fine del Culling Game e le vicende ruoteranno intorno ai nipoti e stregoni di Yuta Okkotsu.

Attualmente non ci sono abbastanza informazioni per affermare se il sequel si ricollegherà agli eventi della serie originale, ma è già entusiasmante poiché il capitolo di debutto ha apportato un importante cambiamento che chiarisce e risolve alcuni aspetti che secondo i fan attanagliavano la serie originale.