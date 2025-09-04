Mojuro: il nuovo manga di Gege Akutami sarà uno spin-off di Jujutsu Kaisen

Dopo giorni di indiscrezioni, ora è ufficiale: Mojuro, il nuovo manga di Gege Akutami, sarà ufficialmente uno spin-off di Jujutsu Kaisen.

L’annuncio ha acceso subito l’entusiasmo, perché fino a poco tempo fa si parlava soltanto di un progetto parallelo, senza un legame diretto con la serie principale.

Ora invece è chiaro: siamo di fronte a un vero e proprio sequel, ambientato ben 68 anni dopo la conclusione della storia originale.

Secondo le prime anticipazioni, Mojuro porterà i lettori in uno scenario del tutto nuovo. Al centro ci sarà una razza aliena, gli Shimuria, arrivata sulla Terra alla ricerca di un rifugio.

Inizialmente accolta negli Stati Uniti, viene poi trasferita in Giappone, che assume il ruolo di mediatore nelle missioni diplomatiche. È qui che avviene l’incontro con gli stregoni, aprendo la strada a una trama che promette di fondere elementi sci-fi e atmosfere tipiche di Jujutsu Kaisen.

A rendere il tutto ancora più interessante c’è un dettaglio che farà felici i fan di lunga data: i protagonisti saranno i nipoti di Yuta e Maki, due personaggi amatissimi della serie originale.

La serie avrà una durata breve, circa tre volumi, ma questo non sembra un limite: anzi, è il formato ideale per raccontare una storia intensa senza allungarla troppo.

A occuparsi dei disegni sarà Yuji Iwasaki, artista molto apprezzato che lo stesso Akutami ha elogiato per la qualità del suo tratto. Una collaborazione che molti vedono come un segnale di grande cura per questo nuovo progetto.

Con Mojuro si apre ufficialmente la possibilità di espandere ancora di più l’universo narrativo di Jujutsu Kaisen.

Non è solo un’aggiunta, ma un vero tassello che amplia la mitologia della serie, aprendo strade che potrebbero portare in futuro ad altre storie spin-off o sequel.

Il debutto è fissato per questa settimana sul numero 41 di Weekly Shonen Jump, e i fan già non vedono l’ora di scoprire come Akutami e Iwasaki daranno vita a questa nuova avventura.

Dopo il successo planetario di Jujutsu Kaisen, le aspettative sono altissime: sarà interessante vedere come verrà accolto questo primo grande passo in un “futuro” della saga.