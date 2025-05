Tre grandi novità in arrivo a ottobre da Panini Planet Manga: tra colori, leggende e ritorni iconici

Il mese di ottobre si preannuncia ricco di sorprese per i lettori di manga grazie a Panini Planet Manga, che ha annunciato l’arrivo di tre nuove uscite imperdibili per collezionisti e appassionati di storie leggendarie. Tra edizioni a colori, riedizioni prestigiose e ritorni attesissimi, i fan avranno pane per i loro denti.

The Nightmare Before Christmas ritorna a colori

La prima novità è THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS COLORED EDITION, una versione completamente rinnovata del celebre manga ispirato al capolavoro di Tim Burton. Per la prima volta, questa edizione sarà interamente a colori, offrendo ai lettori una nuova esperienza visiva capace di esaltare l’atmosfera gotica e sognante della storia. Un’occasione perfetta per rivivere le avventure di Jack Skeletron e degli abitanti di Halloween Town in una veste grafica mai vista prima, fedele allo spirito originale ma arricchita da un tocco visivo unico.

Ken il Guerriero torna alle origini

A seguire, arriva la KEN IL GUERRIERO – LE ORIGINI DEL MITO SOTEN NO KEN – EXTREME EDITION, riedizione della serie che narra le origini di uno dei personaggi più iconici del fumetto giapponese. Ambientata nella Shanghai degli anni ’30, la storia racconta le vicende di Kenshiro Kasumi, zio del celebre Ken, in un racconto crudo, affascinante e intriso di atmosfere noir. Questa Extreme Edition punta a conquistare nuovi lettori e nostalgici con una pubblicazione di pregio, perfetta per approfondire le radici di un mito che ha segnato intere generazioni.

La leggenda di Raoh in un unico volume

Chiude il trio di uscite KEN – LA LEGGENDA: RAOH OMNIBUS, la miniserie dedicata al fratello maggiore di Kenshiro, Raoh, torna in una prestigiosa edizione omnibus. Firmata da Yuko Osada con la supervisione dei maestri Tetsuo Hara e Buronson, questa opera esplora il carisma, la forza e il destino di uno dei personaggi più amati e temuti della saga.

Tre uscite diverse ma accomunate da un filo rosso: l’amore per la narrazione epica e il rispetto per opere che, ancora oggi, sanno emozionare e ispirare.