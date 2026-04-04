My Hero Academia: nuova key visual per lo speciale “More” in arrivo a maggio

È stata rivelata una nuova key visual per l’episodio speciale “More” di My Hero Academia, atteso per il 2 maggio su Crunchyroll. Un aggiornamento che riporta subito l’attenzione su uno dei contenuti più recenti legati alla serie.

Questo episodio speciale riprende materiale presente nel volume finale del manga, quindi chi ha seguito l’opera originale ha già un’idea abbastanza chiara di cosa verrà adattato. Si tratta di un’aggiunta che va a completare alcuni momenti legati ai personaggi, offrendo uno sguardo in più su dinamiche che non erano state ancora mostrate nell’anime.

La nuova visual accompagna l’annuncio e rappresenta un primo riferimento visivo per questo episodio, senza entrare troppo nei dettagli. Rimane comunque un elemento interessante per chi segue la serie, soprattutto in vista dell’uscita ormai vicina.

Negli anni, My Hero Academia è riuscito a costruire un seguito molto ampio, grazie a un equilibrio tra combattimenti, sviluppo dei personaggi e momenti più personali. Anche contenuti come questo riescono a mantenere alta l’attenzione, soprattutto tra chi ha seguito la storia fino alla fine.

La distribuzione su Crunchyroll permette di rendere disponibile lo speciale a un pubblico internazionale, continuando il percorso che ha accompagnato la serie nel tempo anche fuori dal Giappone.

In questo caso, l’interesse è legato soprattutto a come verrà adattata questa parte finale e a quanto spazio verrà dato ai personaggi coinvolti. È uno di quei contenuti che, pur essendo breve, può aggiungere qualcosa in più alla visione complessiva della storia.

Con la data fissata al 2 maggio, resta solo da aspettare l’uscita per vedere come verrà portato sullo schermo questo episodio e che tipo di impatto avrà su chi ha seguito la serie fino a questo punto. Sarà bello poter rivedere i personaggi che tanto abbiamo amato in questi anni e passare ancora un po’ di tempo insieme a loro.