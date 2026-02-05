My Hero Academia domina il 2025: Guinness World Record come anime più richiesto

Anche se l’anime si è ormai concluso, My Hero Academia continua a essere ovunque. Nel 2025 ha infatti portato a casa, per il secondo anno di fila, il Guinness World Record come anime più richiesto al mondo. Un risultato che dice una cosa molto semplice: anche dopo il finale, questa storia non è mai davvero uscita dalla testa dei fan.

A dirlo sono i numeri di Parrot Analytics, che nel corso del 2025 ha registrato per My Hero Academia una richiesta globale altissima: parliamo di un interesse 57,5 volte superiore rispetto a quello di una serie TV “media”. Non si tratta solo di visualizzazioni: questi numeri tengono conto di quanto una serie venga cercata online, commentata sui social, discussa, condivisa e seguita in ogni sua forma. In poche parole, quanto spazio occupa davvero nella testa e nelle conversazioni delle persone.

Il periodo analizzato va dal 10 gennaio 2025 al 9 gennaio 2026 e, in questo arco di tempo, My Hero Academia è riuscita a superare qualsiasi altra serie animata a livello globale. Non solo anime, ma produzioni animate provenienti da tutto il mondo. Un risultato che pesa ancora di più se si considera che la storia di Izuku Midoriya ha già detto tutto quello che doveva dire sullo schermo.

Ambientata in un mondo in cui i Quirk sono la normalità, la serie ha seguito il percorso di un ragazzo nato senza poteri, scelto però dal simbolo della pace, All Might, per raccoglierne l’eredità. Tra lezioni alla U.A. High School, scontri sempre più duri e decisioni difficili, My Hero Academia ha costruito un racconto che ha parlato di responsabilità, paura e crescita, prima ancora che di supereroi.

Dopo la conclusione di giganti come Naruto, è stato proprio My Hero Academia a diventare lo shonen di riferimento per un’intera generazione. Questo record non indica un nuovo inizio, ma qualcosa di forse ancora più potente: una storia finita che continua a essere amata, discussa e ricordata come una delle più importanti degli ultimi anni.