My Hero Academia All’s Justice mostra il roster completo nel nuovo trailer

Bandai Namco ha condiviso un nuovo trailer di My Hero Academia: All’s Justice e il messaggio è piuttosto diretto: mostrare finalmente l’intero roster del gioco. È un video che parla soprattutto a chi segue la serie da tempo, perché permette di capire quali personaggi saranno presenti fin dal day one e come il gioco affronterà gli eventi dell’arco narrativo finale.

Nel roster troviamo praticamente tutti i volti più importanti di My Hero Academia. Da Izuku Midoriya a Katsuki Bakugo, passando per Shoto Todoroki, All Might e i principali Pro Hero, senza dimenticare il lato opposto della barricata. I Villain sono ben rappresentati, con personaggi come Tomura Shigaraki e All For One pronti a scendere in campo. Il trailer punta molto sulle versioni “al massimo potenziale” dei protagonisti, in linea con gli eventi più intensi della storia.

My Hero Academia: All’s Justice è un gioco di combattimento in arene 3D e introduce battaglie 3 contro 3, una scelta che rende gli scontri più dinamici e spettacolari. Il sistema di combattimento è stato pensato per spingere i Quirk oltre i limiti visti nei capitoli precedenti, dando più spazio a combo, abilità speciali e sinergie tra i personaggi del team. Non si tratta solo di picchiare duro, ma di scegliere bene chi portare in squadra e come sfruttarne le capacità.

Dal punto di vista narrativo, il gioco segue l’ultimo arco di My Hero Academia, quello della Guerra Finale tra Heroes e Villain. Al centro di tutto c’è lo scontro definitivo tra One For All e All For One, un momento che i fan del manga e dell’anime conoscono bene e che qui viene trasformato in una serie di battaglie giocabili.

My Hero Academia: All’s Justice arriverà il 6 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Questo trailer serve soprattutto a far capire che il gioco punta a raccontare la parte finale della storia dando spazio a tutti i personaggi principali, sia dal lato degli Heroes che da quello dei Villain, lasciando ai giocatori la libertà di vivere gli scontri più importanti direttamente pad alla mano.