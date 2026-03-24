Witch Hat Atelier arriva su Crunchyroll – prime impressioni

In questo periodo stanno arrivando parecchi anime interessanti, ma tra tutti ce n’è uno che mi ha colpito particolarmente, sto parlando di Witch Hat Atelier. L’anime arriverà su Crunchyroll dal 6 aprile 2026, con un episodio a settimana ogni lunedì.

Già all’inizio si intravede bene il tipo di atmosfera che vuole costruire. In questo mondo la magia esiste, però possono usarla solo le streghe e deve restare nascosta agli altri. Coco sogna di diventarlo anche lei, anche se all’inizio sembra una cosa davvero lontana dalla sua realtà.

Tutto cambia quando incontra Qifrey, una figura che la porta a scoprire un segreto importante legato alla magia. Da lì inizia il suo percorso, tra studio, difficoltà e momenti più complicati. È una storia che alterna toni leggeri ad altri più intensi, e questa cosa si percepisce già dai primi episodi.

Quello che mi ha colpito subito è l’atmosfera. C’è una cura evidente nelle ambientazioni e nel modo in cui viene raccontato questo mondo. Si vede che dietro c’è un lavoro attento, e lo stile riesce a dare una sensazione molto particolare, quasi fiabesca ma con qualcosa di più.

Anche a livello tecnico il progetto è interessante. L’anime è tratto dal manga di Kamome Shirahama e vede alla regia Ayumu Watanabe, con la sceneggiatura curata da Hiroshi Seko. La produzione è affidata a BUG FILMS, e nei primi episodi si nota già una buona qualità generale.

Dal mio punto di vista, questi primi due episodi fanno il loro lavoro senza forzare troppo le cose. Si prendono il tempo per introdurre Coco e il mondo che la circonda, lasciando spazio alla curiosità più che alle risposte immediate.

In ogni caso, si parte il 6 aprile 2026 su Crunchyroll, con una pubblicazione settimanale. È ancora presto per capire come si svilupperà, ma per ora è una di quelle serie che viene naturale continuare a seguire, anche solo per capire fin dove può arrivare.