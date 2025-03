Bleach: Kubo anticipa il ritorno de La Guerra dei Mille Anni?

Dopo le prime tre stagioni di Bleach: La Guerra dei Mille Anni, la Soul Society si è riaffermata come uno dei più grandi rappresentanti del mondo degli anime. Mentre la serie shonen era un tempo considerata parte dei “Big Three” di Shonen Jump, la cancellazione del manga e dell’anime aveva precedentemente lasciato Ichigo Kurosaki in una brutta situazione. Mentre i fan aspettano di sapere quando arriverà la conclusione di Blood War, Tite Kubo ha accennato a un grande annuncio per il franchise che è tornato a brillare.

Tite Kubo non sta lavorando a nuovi capitoli per il manga di Bleach, ma negli ultimi anni ha lavorato con Studio Pierrot all’adattamento anime de La Guerra dei Mille Anni, aggiungendo nuove scene alla serie che non erano presenti nel manga. Tornando ai social media, Kubo ha condiviso un’immagine misteriosa che i fan potrebbero conoscere, alludendo a grandi novità che potrebbero arrivare il 21 marzo.

Per coloro che hanno bisogno di un ripasso, il simbolo raffigurato sull’account social di Tite Kubo è quello collegato allo “Substitute Shinigami”. Ichigo Kurosaki detiene ancora quel titolo nonostante sia diventato il membro più forte dei Mietitori di Anime. Dal momento che Kubo ha taggato “Bleach Anime” in questo teaser, visibile cliccando qui, dobbiamo immaginare che ciò sia correlato al ritorno della serie televisiva, sebbene ci siano altri progetti in arrivo.

Uno di questi è Bleach Rebirth of Souls, l’imminente nuovo videogame di Bandai Namco che consentirà ai fan di scegliere tra i numerosi eroi e cattivi del franchise per affrontarsi ancora una volta. Con il gioco che arriverà nei negozi il 21 marzo, è possibile che questo possa essere semplicemente un’anticipazione di Kubo. Naturalmente, c’è un’altra grande anticipazione per cui i fan stanno incrociando le dita.

Tite Kubo potrebbe avere le mani occupate con l’adattamento anime de La Guerra dei Mille Anni, ma la produzione dello Studio Pierrot è quasi alla fine. Il mangaka non ha confermato che tornerà a disegnare, ma ha pubblicato uno speciale one-shot intitolato “Bleach: No Breathes From Hell”. Ambientata anni dopo la Guerra finale, la storia mostra Ichigo Kurosaki e i suoi amici in luoghi molto diversi delle loro vite, mentre si preparano per un conflitto importante.

Fonte – Comicbook