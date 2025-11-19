Makoto Shinkai rompe il silenzio: il nuovo film è davvero in arrivo

Makoto Shinkai, il regista che ci ha già fatto piangere, sognare e rivedere le stelle dopo Your Name e Suzume, ha finalmente dato un segnale: sta lavorando a un nuovo film. La conferma è arrivata in occasione del terzo anniversario di Suzume, dove Shinkai ha deciso di aggiornare i fan su quello che sta preparando.

“Sul nuovo film sto andando avanti piano ma sicuro, insieme al mio solito team”, ha raccontato Shinkai con la sua calma di sempre. “Mi dispiace che ci stia mettendo un po’ a essere annunciato, ma vi chiedo di avere pazienza!”, ha scritto Shinkai su un messaggio rivolto direttamente ai suoi fan. Bastano poche parole per far scattare l’entusiasmo: sapere che c’è già qualcosa in cantiere è più che sufficiente per farci fantasticare.

Dopo che Your Name ha fatto esplodere il mondo e Suzume ha confermato il suo tocco unico, ogni volta che Shinkai si muove anche solo di mezzo millimetro, i fan entrano subito in modalità attesa totale. I fan più attenti già si interrogano su possibili temi, ambientazioni e quel tocco unico di luce e colore che caratterizza ogni suo lavoro.

Il suo messaggio lascia anche intuire come procede il lavoro: con lo stesso gruppo di sempre, a piccoli passi, senza fretta ma con quella cura maniacale che lo contraddistingue.

Una cosa è certa: quando arriverà, ci ritroveremo di nuovo immersi in quei mondi pieni di luce, emozioni fortissime e scene che rimangono stampate nella memoria. Per ora, non ci resta che attendere, con pazienza e curiosità, il momento in cui Shinkai deciderà di rivelare finalmente titolo, trama e data di uscita.

Un nuovo capitolo dell’animazione giapponese sta prendendo forma, e noi saremo pronti a viverlo insieme. E chissà: magari questo prossimo film segnerà un’altra svolta nella carriera di Shinkai, proprio come accadde con Your Name. Prepariamoci, perché quando Shinkai rompe il silenzio, vuol dire che qualcosa di grande sta arrivando.