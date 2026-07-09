Black Torch: il primo episodio è disponibile su Crunchyroll, cadenza settimanale ogni sabato

Il primo episodio di BLACK TORCH è ora disponibile su Crunchyroll. L’annuncio del calendario di uscita è arrivato il 6 luglio 2026. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni sabato alle 6:00 AM PT (le 15:00 in Italia). Il primo episodio ha avuto la sua world premiere il 3 luglio 2026 all’Anime Expo 2026 di Los Angeles, prima di essere reso disponibile in streaming il giorno successivo.

Come già riportato su MangaForever, l’anime è prodotto dallo studio 100studio, fondato nel 2018. La regia è di Kei Umabiki. La composizione della serie e la sceneggiatura sono di Gigaemon Ichikawa. Il character design è di Gou Suzuki. Le musiche sono affidate a Yoshihisa Hirano. La sigla di apertura si intitola FREEZE ME UP, cantata dai SiM. L’anime è disponibile anche con doppiaggio in giapponese e in inglese in simultanea.

Il cast giapponese principale comprende Ryota Suzuki nel ruolo del protagonista Jiro Azuma e Yoji Ueda nel ruolo del mononoke Rago. Sayaka Senbongi doppia Ichika Kishimojin. Nel doppiaggio inglese, Jiro è doppiato da Kellen Goff, mentre Nobuhiko Okamoto e Jun’ichi Suwabe fanno parte del cast giapponese. VIZ Media gestisce la distribuzione della serie in Nord America.

Il manga originale è scritto e disegnato da Tsuyoshi Takaki. È stato serializzato su Jump SQ di Shueisha dal dicembre 2016 al marzo 2018, continuando poi su Shonen Jump+. Il manga si è concluso in 5 volumi tankōbon. La licenza per l’edizione in lingua inglese è di VIZ Media. Il 2026 segna il decimo anniversario dall’esordio della serie, circostanza che ha accompagnato l’annuncio dell’adattamento anime.

La storia è ambientata nel Giappone contemporaneo. Jiro Azuma è un ragazzo di 17 anni, discendente di un antico clan di shinobi. Ha la capacità innata di comunicare con gli animali, dono che lo ha sempre reso diverso dagli altri e che lo ha portato all’emarginazione sociale. Vive con il nonno e cerca di condurre una vita tranquilla, ma i problemi sembrano seguirlo ovunque. La svolta arriva quando salva un gatto nero ferito e lo porta a casa. Il gatto si rivela essere Rago, un potente spirito demoniaco di tipo mononoke da tempo in conflitto con l’umanità. Jiro e Rago si fondono in un legame inatteso. Da quel momento, Jiro si trova trascinato in uno scontro tra il mondo degli shinobi e quello dei mononoke, entità soprannaturali che abitano l’ombra della realtà.

Inoltre, il franchise dei mononoke nella narrativa giapponese ha radici culturali profonde. Black Torch vi si inserisce con una prospettiva action e shonen, costruendo il conflitto su alleanze improbabili tra un umano e una creatura demoniaca. Il tono della serie mescola azione intensa, soprannaturale e momenti di sviluppo dei personaggi, pur in un formato breve rispetto agli standard del genere.

Ichika Kishimojin è un altro personaggio centrale. È una mononoke dal passato complesso, che entra in contatto con Jiro nel corso della storia. Il trio formato da Jiro, Rago e Ichika costituisce il nucleo narrativo della serie.

