One Piece conquista Parigi: la ciurma di Cappello di Paglia sbarca al Museo Grévin

La scena culturale di Parigi si apre ufficialmente al mondo dell’animazione giapponese con un evento che non ha precedenti storici. Dal 26 giugno, le sale del Museo Grévin ospitano stabilmente i protagonisti di One Piece, un debutto assoluto per quanto riguarda i personaggi di un anime all’interno di questa celebre istituzione francese. Il pubblico si troverà davanti dieci sculture tridimensionali a grandezza naturale che riproducono i pirati della serie, posizionate accanto alle statue delle oltre duecentocinquanta celebrità e icone della cultura di massa che già popolano il percorso espositivo parigino.

La mostra prende vita in uno spazio interattivo di ottanta metri quadrati, rinominato “Cabaret du Soleil” per l’occasione. L’allestimento gioca molto sull’accostamento tra lo stile dei locali della capitale e l’immaginario piratesco nato dalla mente di Eiichirō Oda, catturando il capitano Monkey D. Luffy e il suo equipaggio durante un momento di grande festa. La realizzazione di queste sculture ha richiesto mesi di intenso lavoro sinergico tra il team del museo e gli specialisti giapponesi di Toei Animation, i quali hanno supervisionato ogni singola fase per garantire una fedeltà anatomica assoluta rispetto alla controparte animata, nonostante le proporzioni mastodontiche di alcuni membri del gruppo.

La particolarità del progetto risiede nella sua natura franco-giapponese: gli abiti delle statue sono stati infatti confezionati con tessuti reali, unendo l’eleganza sartoriale francese al design originale. La collaborazione ha dato vita anche a un’illustrazione promozionale esclusiva, stampata su una linea di merchandising reperibile solo nello store del museo. Inoltre, per i primi cinquantamila fortunati possessori del biglietto d’ingresso, è stata messa a disposizione una carta promozionale da collezione del gioco di carte ufficiale della serie. Questa esposizione rappresenta un traguardo eccezionale per un franchise che, dal suo esordio nel 1997, ha saputo infrangere ogni record cartaceo e televisivo, confermandosi oggi come un fenomeno sociale e artistico globale privo di confini.