Black Torch: la serie televisiva torna con un revival su Crunchyroll

Black Torch, un grande classico dimenticato di Shonen Jump torna quest’anno sul piccolo schermo dopo quasi dieci anni di distanza. La serie manga scritta e disegnata da Tsuyoshi Takaki è stata serializzata sulla rivista Jump SQ di Shueisha dal 2016 al 2018. Il mangaka è noto anche per altre diverse serie e one-shot tra cui Heart Gear e Rose Guns Days Sorrowful Cross Knife, pubblicati su Shonen Jump+, Jump SQ One e altre riviste Shueisha.

L’anime di Black Torch è in fase di adattamento a cura di 100studio, uno studio di animazione fondato nel 2018. Kei Kamabaki tornerà alla regia di Black Torch e l’anime debutterà a luglio 2026 come parte della programmazione estiva, anche se la data di uscita precisa, come anche il numero di episodi, non sono ancora stati annunciati.

A giudicare dal numero di capitoli del manga, è probabile che l’adattamento anime si svilupperà in una sola stagione, a meno che lo studio non decida di aggiungere scene originali. Black Torch è famoso per le sue tematiche soprannaturali, l’azione intensa e persino lo sviluppo dei personaggi, nonostante sia una serie manga breve. Il 2026 segna il decimo anniversario del manga e, sebbene la serie non abbia una vasta fanbase, saprà sicuramente tenere incollati gli spettatori.

Il sito web ufficiale di Crunchyroll conferma che l’anime sarà disponibile in streaming sulla piattaforma in Europa e quindi in Italia. Gli eventi della serie ruotano attorno a Jiro Azuma, un ragazzo di 17 anni che è stato emarginato dagli altri per la sua capacità di parlare con gli animali. Nonostante ciò, cerca di vivere una vita tranquilla con il nonno, sfruttando il suo dono per proteggere gli animali. Tuttavia, i guai sembrano perseguitarlo costantemente, con grande disappunto del nonno, che vorrebbe che Jiro onorasse il nome della famiglia Azuma.

La famiglia Azuma è un antico clan di shinobi e, in quanto discendente diretto, Jiro è sempre stato diverso dagli altri. La sua vita, però, prende una svolta drastica dopo aver salvato un gatto nero apparentemente normale, Rago. Dopo aver visto le condizioni in cui versava il gatto, il ragazzo lo porta a casa sua, solo per scoprire che in realtà si tratta di uno spirito demoniaco, un mononoke, da tempo in guerra con l’umanità.