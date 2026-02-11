Chainsaw Man: la storia di Reze arriva su Crunchyroll in primavera

Buone notizie per chi aspettava il film di Chainsaw Man senza dover passare per cinema o import: il lungometraggio dedicato all’arco di Reze verrà distribuito su Crunchyroll a partire dalla primavera. Si tratta del sequel diretto della prima stagione dell’anime e uno degli adattamenti più attesi dai fan del manga di Tatsuki Fujimoto.

Il film racconta uno dei capitoli più intensi e discussi della serie, quello che introduce Reze e approfondisce il lato più emotivo e fragile di Denji. Senza entrare troppo negli spoiler, è una parte della storia che cambia parecchio le carte in tavola, sia per il protagonista sia per il tono generale dell’opera, che alterna momenti di azione brutale a scene sorprendentemente intime.

Dopo il successo della prima stagione, l’annuncio del film aveva già fatto parecchio rumore, soprattutto per la qualità dell’animazione e per il modo in cui MAPPA ha portato sullo schermo lo stile caotico e viscerale di Fujimoto. Vederlo arrivare su una piattaforma di streaming globale significa renderlo finalmente accessibile a un pubblico molto più ampio, senza dover aspettare edizioni home video o uscite limitate.

Crunchyroll, negli ultimi anni, ha puntato forte anche sui film legati agli anime più popolari, e l’arrivo di Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc si inserisce perfettamente in questa strategia. Per chi segue l’anime solo in streaming, sarà l’occasione ideale per recuperare una parte fondamentale della storia senza saltare nulla del percorso narrativo.

In attesa di una data precisa, la conferma della distribuzione primaverile è già una notizia importante. Significa che il film è ormai pronto a raggiungere il pubblico internazionale e che l’universo di Chainsaw Man continua a espandersi anche fuori dal formato episodico. Per chi segue Denji fin dall’inizio, questo è uno di quegli appuntamenti da segnare in calendario senza pensarci due volte. Sarà interessante vedere come verrà accolto anche dal pubblico che segue la serie principalmente in streaming.