Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc supera i 10 miliardi di yen e celebra il successo con una nuova illustrazione

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha ufficialmente raggiunto un traguardo enorme nelle sale giapponesi, confermandosi come uno dei film anime più forti degli ultimi anni. Dopo 103 giorni di proiezione, dall’uscita fino al 30 dicembre, il film ha attirato circa 6,55 milioni di spettatori e ha superato i 10 miliardi di yen di incasso. Numeri importanti, che raccontano meglio di qualsiasi parola quanto questo arco narrativo fosse atteso e amato dal pubblico.

Il risultato non arriva per caso. L’arco di Reze è sempre stato uno dei più apprezzati del manga di Tatsuki Fujimoto, capace di mescolare azione brutale, sentimenti improvvisi e quella sensazione costante di instabilità emotiva che è diventata il marchio di fabbrica della serie. Portarlo al cinema significava prendersi una grossa responsabilità, e MAPPA, ancora una volta, ha dimostrato di saper reggere il peso delle aspettative.

Dal punto di vista visivo, il film è stato uno spettacolo continuo. Animazioni fluide, regia aggressiva quando serviva e momenti più intimi trattati con grande attenzione hanno contribuito a rendere l’esperienza cinematografica memorabile. È anche grazie a questa qualità produttiva che Chainsaw Man: Reze Arc è riuscito a mantenere un’ottima tenuta al botteghino per oltre tre mesi, attirando sia i fan storici sia chi si avvicinava alla serie per la prima volta.

Per celebrare questo successo, è stata diffusa anche una nuova illustrazione realizzata direttamente da Tatsuki Fujimoto. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che sottolinea il legame tra l’autore e il progetto animato. L’illustrazione è diventata immediatamente virale, proprio perché rappresenta un ringraziamento diretto ai fan che hanno sostenuto il film al cinema.

Questo traguardo conferma ancora una volta quanto Chainsaw Man sia ormai un fenomeno trasversale, capace di dominare manga, anime e ora anche il grande schermo. E se Reze Arc ha ottenuto questi risultati, viene naturale chiedersi fino a dove potrà arrivare il futuro del franchise.