Demon Slayer e Chainsaw Man puntano agli Oscar 2026: Infinity Castle e Reze Arc entrano nella corsa

Non capita tutti i giorni di vedere due titoli anime così amati entrare ufficialmente nella corsa agli Oscar. E invece sì: Demon Slayer: Infinity Castle e Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc sono ora candidabili agli Academy Awards 2026 nella categoria Miglior Film d’Animazione. Una notizia che sta facendo vibrare l’intero fandom, perché parliamo di due opere che hanno lasciato un segno enorme ancora prima di arrivare nelle sale di mezzo mondo.

Per Demon Slayer, l’arco dell’Infinity Castle rappresenta una delle parti più attese e iconiche dell’intera saga. È il momento in cui la storia esplode in tutto il suo peso emotivo e nella sua ambizione visiva. L’idea che questo arco possa essere riconosciuto a livello internazionale, in una delle competizioni più importanti al mondo, è di per sé un traguardo storico per l’opera di Koyoharu Gotouge e per lo studio responsabile della trasposizione anime.

Dall’altra parte, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc porta con sé tutta l’energia di una delle sequenze narrative più amate del manga di Tatsuki Fujimoto. L’arco di Reze è un mix di azione, dolcezza, shock emotivi e simbolismi che hanno conquistato molti lettori; vederlo competere in un contesto come quello degli Oscar significa riconoscere il valore artistico e cinematografico che la produzione ha saputo dare all’adattamento.

A rendere la notizia ancora più significativa c’è il fatto che gli Oscar, pur avendo aperto da tempo la porta all’animazione giapponese, raramente vedono due titoli anime in contemporanea entrare nella stessa categoria. È un segnale chiaro: il mercato internazionale sta cambiando, e le opere giapponesi stanno conquistando uno spazio sempre più solido nella cultura pop globale. Non sono più “per intenditori”, ma veri e propri fenomeni di portata mondiale.

Ora non resta che aspettare: la corsa è ancora lunga e la competizione sarà durissima, ma il solo fatto che entrambi i film siano eleggibili rappresenta già una vittoria per gli anime e per chi li ama. Qualunque sarà il risultato finale, un pezzo di animazione giapponese è pronto a brillare sotto i riflettori dell’Academy.