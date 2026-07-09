Monogatari Series OFF & MONSTER Season: annunciato l’arco Karen Ogre per il prossimo inverno

Il franchise animato di Monogatari continua ad allargarsi con nuovi tasselli. Tramite i canali ufficiali della serie, la produzione ha confermato che l’anime Monogatari Series OFF & MONSTER Season proseguirà ufficialmente durante il prossimo inverno con un arco inedito intitolato Wazamonogatari: Karen Ogre Arc. Per l’occasione, lo staff ha rilasciato anche la primissima visual promozionale dell’opera, confermando che il fulcro della narrazione questa volta ruoterà interamente attorno al personaggio di Karen Araragi, colta durante il suo primo anno di scuola superiore.

Questo nuovo progetto rappresenta la naturale continuazione del filone iniziato a luglio dell’anno scorso, quando la stagione combinata ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con un totale di quattordici episodi complessivi. Come per il resto della saga, la produzione porta avanti il meticoloso lavoro di trasposizione delle celebri light novel soprannaturali scritte dalla penna di Nisio Isin e arricchite dai disegni originali dell’illustratore VOFAN.

A livello strutturale, la parte Off Season si propone come un seguito diretto degli eventi conclusivi della serie principale, riprendendo i fili del discorso esattamente da dove si erano interrotti. Al contrario, la sezione denominata Monster Season vuole esplorare territori narrativi inediti, rappresentando un vero e proprio salto nel buio per l’universo narrativo della serie. Sebbene i dettagli approfonditi sulla trama generale siano ancora tenuti sotto stretto riserbo da parte degli sceneggiatori, tra gli appassionati sono già partite le prime speculazioni sul reale significato del titolo e sui pericoli che i vari protagonisti dovranno affrontare.

Al centro di questa nuova fase non troviamo più il punto di vista di Koyomi Araragi, il cui percorso si è ormai concluso. Il viaggio prosegue invece concentrandosi sulle ragazze che il protagonista ha salvato in passato. Le loro vicende personali, fatte di traumi e minacce paranormali che si credevano ormai risolte, sono tutt’altro che finite, esplorando destini incrociati che si sviluppano proprio all’indomani della partenza del ragazzo.