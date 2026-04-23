Logan Paul punta sui manga: ecco l’acquisto record da 550.000 dollari

Logan Paul è tornato a far parlare di sé, ma stavolta non si tratta di pugilato o di carte collezionabili famose. Lo YouTuber ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel mondo del collezionismo manga, e lo ha fatto con un botto clamoroso. Ha appena messo le mani su due pezzi di storia assoluta, definendoli pubblicamente “i migliori manga al mondo”. Stiamo parlando dei capitoli d’esordio di due pilastri come Dragon Ball e One Piece.

Il pezzo forte della collezione è il primo capitolo di Dragon Ball, certificato con un voto di 9.2: si tratta dell’esemplare col voto più alto esistente al mondo, pagato la cifra record di 550.000 dollari. Una mossa che cristallizza la prima apparizione in assoluto di Goku e Bulma. Accanto a questo, Logan ha acquistato il primo capitolo di One Piece, voto 9.0, l’opera più venduta della storia con oltre 600 milioni di copie. Non è un semplice capriccio, ma una visione chiara. Paul vede nei manga una classe di asset con un potenziale enorme, dato che da queste pagine sono nate serie leggendarie come Naruto, Berserk e Demon Slayer.

Dietro a questo investimento c’è lo zampino di Jeremy Padawer, il suo storico mentore nel mondo del collezionismo. È la stessa persona che era con lui quando ha acquistato la celebre carta “Pikachu Illustrator” per 5,3 milioni di dollari, rivenduta poi a cifre folli. I due hanno diviso l’acquisto di questi volumi al 50%, confermando che il rapporto tra i due va ben oltre il business.

“Il viaggio nei manga è appena iniziato”, ha scritto Logan sui social, lanciando anche un piccolo annuncio per la sua nuova piattaforma dedicata ai collezionabili, Ripit, in arrivo a breve. Che piaccia o meno, Logan Paul ha il radar per fiutare dove si sposterà l’interesse del mercato. Dopo le carte, saranno i primi capitoli dei manga vintage a diventare il nuovo “gold standard” del collezionismo globale? Una cosa è certa, la caccia è ufficialmente aperta.