Dragon Ball Super: svelati motivi del remake dell’anime

Durante il grande evento per il 40° anniversario di Dragon Ball, è stato annunciato che Dragon Ball Super sarebbe tornato sul piccolo schermo con l’adattamento di un nuovo arco narrativo, insieme a un progetto intrigante. Si tratta di un remake degli eventi dell’arco narrativo della Battaglia degli Dei, accolto con molto entusiasmo dai fan, anche se altri si sono chiesti se questo fosse davvero un passo necessario. Per spiegare la situazione del remake, il dirigente Akio Iyoku, che sovrintende all’eredità di Akira Toriyama, ha spiegato perché questo remake è necessario.

Le ultime informazioni provengono dal recente Dragon Ball Games Battle Hour 2026, dove Akio ha rilasciato una dichiarazione sul perché sia necessario un remake, e in gran parte è in linea con le aspettative. Ha spiegato che questa edizione migliorata del primo capitolo di Super mira a valorizzare l’eredità del lavoro di Akira Toriyama con maggiore precisione e accuratezza. Nella sua dichiarazione, Akio ha sottolineato che sono passati più di 10 anni dalla prima uscita di Super e l’implementazione di questi progressi rappresenta un fattore chiave.

Tuttavia, Akio ha anche sottolineato che sono state aggiunte nuove scene all’anime, evidenziando altri aspetti del remake, tra cui una migliore qualità grafica, il re-rendering di tutte le scene e la completa ricostruzione della storia. Akio ha concluso parlando della fase iniziale di Super. che è quella che inizia ad approfondire il concetto degli Dei della Distruzione, in particolare Beerus dell’Universo 7. Per evidenziare la possente presenza di Beerus, ha aggiunto che lo staff sta lavorando instancabilmente per catturare la sua forza e la sua presenza con le più recenti tecniche visive, in modo che tutti possano goderne appieno.

Le dichiarazioni di Akio sembrano davvero promettenti, soprattutto per l’enfasi posta sui nuovi tagli e sulla ricostruzione della storia. Sebbene non ci siano ancora indizi su cosa significhi effettivamente questa ricostruzione, potrebbe implicare un ritmo migliore e forse anche sottili accenni a rendere Dragon Ball Daima un evento canonico all’interno di questa narrazione ricostruita. Tuttavia, è chiaro che la storia non cambierà drasticamente, poiché il nuovo trailer conferma che Dragon Ball Super: Beerus non si concluderà con la battaglia tra Goku e Beerus, ma si estenderà all’arco narrativo successivo, La Resurrezione di Freezer.

Il nuovo trailer di questo remake anticipa anche l’arrivo di Freezer, il che significa che i fan potranno rivedere Golden Freezer in una versione animata rivisitata. E’ molto probabile che il nuovo anime avrà più di 24 episodi, probabilmente fino alla primavera del 2027, quando inizierà la trasmissione nell’autunno di quest’anno.