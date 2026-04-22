Studio Ghibli annuncia il ritorno con un corto animato

Fondato nel 1985, Studio Ghibli rimane lo studio di animazione più iconico nel mondo dei film d’animazione. Ogni film prodotto dallo studio è amato per la sua straordinaria resa visiva, la ricchezza narrativa e il profondo impatto emotivo. Il tratto che distingue Ghibli da tutti gli altri competitor del settore è l’animazione disegnata a mano con un’incredibile attenzione ai dettagli. Ghibli è pronto a tornare con un piccolo nuovo progetto strettamente correlato al Ghibli Park nella prefettura di Aichi, inaugurato a novembre 2022. In collaborazione con TOHO Cinemas, lo studio annuncia un cortometraggio animato per promuovere il parco.

Il cortometraggio anime intitolato Majyo no Tani no Yoru, traducibile in “Una notte nella valle delle streghe“, sarà proiettato al cinema Orion del Ghibli Grand Warehouse del parco a partire dall’8 luglio. Il film è diretto da due rinomati animatori dello studio, Goro Miyazaki e Akihiko Yamashita. Il sito web ufficiale del Ghibli Park condivide ulteriori dettagli sul film, insieme a una prima immagine dei personaggi principali. La storia è ambientata nella Valle delle Streghe del Ghibli Park, ma ulteriori dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti.

Il film promozionale sarà proiettato nelle sale, accompagnato da un incontro con Goro Miyazaki e Akihiko Yamashita. La sala cinematografica ha una capienza di 150 persone e i posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo. Le iscrizioni inizieranno il 10 maggio alle 14:00 tramite Boo-Woo Ticket, ma per ora la proiezione del film è limitata alla sola sala Orion.

Sebbene Miyazaki stia lavorando a un nuovo film, lo Studio Ghibli non ha ancora condiviso alcun dettaglio sul progetto. Il regista doveva originariamente ritirarsi dopo il suo film del 2023, “Il ragazzo e l’airone“, ma continua a lavorare nonostante l’età e i problemi di salute. A parte il cortometraggio, lo studio non ha confermato altri anime per il 2026.

Il leggendario Miyazaki è comuque tornato a marzo con nuove illustrazioni di alcune delle sue opere più famose per una Panorama Box. Questa scatola utilizza una tecnica di stratificazione che crea un’illusione di profondità tridimensionale nelle scene disegnate dal regista e sarà esposta al Grand Warehouse dello Studio Ghibli a partire dall’8 luglio 2026.