Dragon Ball: in arrivo il remake del film su Freezer?

Dragon Ball ha dato il via al 2026 con diversi annunci entusiasmanti durante il Genki Dama Matsuri, un evento che ha commemorato il 40° anniversario del manga. L’anime tornerà quest’anno con un film remake che racconterà nuovamente la storia di Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei. La storia introduce Beerus, l’onnipotente Dio della Distruzione, la cui ricerca del Super Saiyan God lo porta a Goku. Quando Beerus minaccia la sicurezza del pianeta, Goku e gli altri Saiyan scoprono la leggendaria trasformazione che può avvenire solo al verificarsi di determinate condizioni.

Il film remake mira a rinnovare completamente la grafica, l’audio e la composizione. Inoltre, includerà diverse nuove sequenze e ogni scena è stata completamente rigirata. Il film sarà anche più fedele alle bozze originali di Akira Toriyama. Scritto dal leggendario mangaka, La Battaglia degli Dei uscito nel 2013, due anni prima della serializzazione del manga di Dragon Ball Super. Il franchise ha rilasciato il primo trailer durante il Dragon Ball Games Battle Hour, che ha mostrato per la prima volta la resurrezione di Freezer, confermando un altro remake.

Le celebrazioni per il 40° anniversario del franchise continuano durante il Dragon Ball Games Battle Hour, che non solo rivela nuovi aggiornamenti sul franchise, ma include anche uno speciale del doppiatore di Goku, Masako Nozawa. Durante il panel, la doppiatrice anticipa con il suo messaggio un remake di Freezer: “La battaglia tra Goku e Beerus è stata così emozionante ed epica!” Poi… Freezer appare alla fine! Spero che siate tutti entusiasti per la versione potenziata e migliorata della battaglia tra Goku e Freezer!“.

Sebbene l’anime non abbia ancora annunciato ufficialmente un altro remake, il messaggio di Nozawa e il trailer sembrano già confermarlo. Il trailer si concentra sulla battaglia tra Goku e Beerus con nuove animazioni e sequenze d’azione migliorate. Tuttavia, il trailer si conclude con la resurrezione di Freezer, morto nell’anime di Dragon Ball Z.

Freezer è spesso considerato il villain più iconico della serie. I suoi poteri e le numerose trasformazioni nella saga di Namek hanno dimostrato che è una forza da non sottovalutare. Ha spinto Goku al limite, fino a superarlo e a trasformarsi nel leggendario Super Saiyan e a cambiare completamente la serie. Il villain ritorna più potente che mai dopo lo scontro tra Goku e Beerus e minaccia nuovamente il pianeta.