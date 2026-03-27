Oshi no Ko si avvia alla conclusione: annunciata la stagione finale

Adesso è arrivata anche la conferma. Oshi no Ko si concluderà con la quarta stagione. Insieme all’annuncio sono stati pubblicati una visual e un trailer, e hanno subito attirato l’attenzione di chi segue la serie fin dall’inizio.

Non è una cosa che sorprende del tutto, ma vederla ufficializzata cambia comunque la percezione. Già dalla prima stagione del 2023 si era capito che l’anime aveva qualcosa in più rispetto a molti altri titoli. Complice anche l’opening “Idol” di YOASOBI, la serie ha avuto un impatto forte fin dai primi episodi.

La seconda stagione, uscita nel 2024, ha continuato su quella linea, portando avanti una storia che nel frattempo si è fatta sempre più intensa. Parallelamente, il progetto si è ampliato anche oltre l’anime, con un adattamento live action che ha contribuito a renderlo ancora più riconoscibile.

Con la terza stagione la storia ha iniziato a muoversi verso una fase diversa. I personaggi stanno cambiando, ognuno a modo suo. Aqua continua a muoversi tra più ruoli, mentre Akane prosegue la sua carriera come attrice. Kana, invece, mostra un lato più fragile rispetto al passato, e Ruby si avvicina sempre di più al mondo dello spettacolo, con un obiettivo preciso in mente.

Tutti questi elementi fanno capire che la storia si sta avvicinando a qualcosa di definitivo. Non è più solo una crescita graduale, ma un percorso che sta andando verso una chiusura.

Per ora non ci sono ancora dettagli precisi sulla data di uscita, ma è stato confermato che la serie sarà disponibile su Crunchyroll.

A questo punto resta soprattutto una domanda: come verrà chiusa la storia?. E considerando tutto quello che è stato costruito fin qui, è difficile non aspettarsi un finale che lasci il segno. Sarà interessante capire che tipo di direzione prenderanno negli ultimi episodi e quanto spazio verrà dato alla conclusione dei singoli personaggi.