Oshi no Ko: la stagione 3 si mostra con un nuovo trailer e una visual inedita

Oshi no Ko si prepara a tornare: sono stati rilasciati la visual principale e un nuovo trailer della terza stagione dell’anime tratto dal manga di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari, dando ai fan un primo sguardo sul prossimo arco narrativo. L’appuntamento è fissato per il 14 gennaio, data in cui la serie debutterà ufficialmente in streaming su Crunchyroll.

Il nuovo trailer non si limita a mostrare qualche scena inedita, ma introduce anche l’opening theme della stagione. Il brano si intitola “TEST ME” ed è interpretato da CHANMINA, artista già molto apprezzata per il suo stile diretto e intenso. Dal breve assaggio inserito nel PV si percepisce subito un’atmosfera forte, che sembra sposarsi perfettamente con i toni sempre più cupi e complessi della storia.

Alla guida della terza stagione troviamo ancora una volta Daisuke Hiramaki alla regia, con Jin Tanaka alla series composition. Il character design e la direzione dell’animazione sono affidati a Kanna Hirayama, mentre la produzione resta nelle mani di Doga Kobo, studio che ha contribuito in modo decisivo al successo visivo delle stagioni precedenti.

Dal punto di vista narrativo, la storia entra in una fase nuova. Sono passati sei mesi dall’uscita di “POP IN 2” e il lavoro dietro le quinte inizia a dare i suoi frutti. Grazie all’impegno di MEM-Cho, le B-Komachi sono finalmente vicine al loro grande salto nel mondo dello spettacolo. Aqua continua a muoversi con disinvoltura tra più ruoli, mentre la carriera di Akane come attrice procede senza intoppi. Al contrario, Kana sembra aver perso parte della leggerezza che la caratterizzava, segno di un cambiamento interiore che promette di avere un peso importante nei prossimi episodi.

Nel frattempo Ruby continua la sua scalata nel mondo dell’intrattenimento, spinta dal desiderio di arrivare alla verità dietro la morte di Ai e Goro. Una ricerca che rischia di portarla sempre più lontano da chi era all’inizio della storia.

Con questo nuovo trailer e una visual carica di significato, la terza stagione di Oshi no Ko si presenta come un capitolo decisivo, pronto a scavare ancora più a fondo nei suoi personaggi e nel lato più oscuro dello show business.