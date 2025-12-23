Haikyu!! entra nel vivo: il confronto con il Little Giant arriva nel 2027

Il percorso di Haikyu!! sta per raggiungere uno dei suoi momenti più attesi, quelli che i fan aspettano praticamente dall’inizio della serie. È stato confermato che nel 2027 arriveranno sia il film HAIKYU!! vs. The Little Giant sia l’anime speciale HAIKYU!! The Place Where Monsters Go, accompagnati da un nuovo trailer e da una suggestiva “warm-up visual” che ha subito acceso l’hype.

Il film porterà finalmente al centro della scena uno degli scontri più simbolici dell’intera storia: Karasuno contro Kamomedai. Dopo aver raggiunto i quarti di finale del Torneo Nazionale di Primavera, Shoyo Hinata e i suoi compagni si troveranno davanti Korai Hoshiumi, il giocatore soprannominato proprio come il leggendario “Little Giant”. Un dettaglio tutt’altro che casuale, visto che è stato proprio quel nome a spingere Hinata ad avvicinarsi alla pallavolo. Ora, quel mito prende forma dall’altra parte della rete.

Non si tratta solo di una partita, ma di un vero confronto tra percorsi, ideali e visioni dello sport. Hinata contro Hoshiumi è uno scontro che va oltre il punteggio, perché mette faccia a faccia ciò che Hinata sognava di diventare e ciò che è riuscito a costruire con il tempo, il lavoro e le sconfitte.

Accanto al film, il progetto speciale HAIKYU!! The Place Where Monsters Go racconterà un altro match fondamentale dei quarti di finale: Fukurodani contro Mujinazaka. Da una parte Bokuto Kotaro, con la sua energia imprevedibile, dall’altra Kiryu Wakatsu, uno degli assi più temuti del torneo. Una partita che promette intensità, tensione e una grande attenzione ai personaggi, come Haikyu!! ha sempre saputo fare.

Con questi due progetti, la serie entra nella sua fase più matura, quella in cui ogni incontro pesa davvero. Il 2027 segnerà quindi un passaggio cruciale: non solo grandi partite, ma la realizzazione di sogni coltivati fin dal primo capitolo. E per chi ha seguito Hinata passo dopo passo, sarà impossibile non sentire che qualcosa di importante sta per compiersi.