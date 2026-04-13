Crunchyroll Anime Awards 2026: The Weeknd tra gli ospiti e il suo legame con gli anime

Tra i protagonisti dei Crunchyroll Anime Awards 2026 ci sarà anche The Weeknd, e la cosa ha fatto parlare parecchio. Non solo per il nome in sé, ma anche per il ruolo che avrà durante l’evento. Infatti il famoso cantautore e produttore discografico salirà sul palco per presentare il premio Anime dell’Anno.

Durante un’intervista, l’artista ha raccontato quanto gli anime abbiano fatto parte della sua crescita. Ha detto che tutto è iniziato quando era ancora piccolo, e tra i primi ricordi ha tirato fuori Sailor Moon, parlando di uno dei suoi primi “amori platonici”, insieme a Goku, che vedeva quasi come un compagno di allenamento nella sua immaginazione.

Parole semplici, ma che fanno capire quanto gli anime abbiano fatto parte della sua vita fin dall’inizio. Non si tratta solo di una passione superficiale, ma di qualcosa che, come ha detto lui stesso, ha avuto un ruolo nel suo percorso personale.

Tra i titoli che ha citato c’è anche Samurai Champloo, diretto da Shinichiro Watanabe, una scelta che non è così scontata e che ha fatto piacere a molti fan. Secondo The Weeknd, questa serie lo ha aiutato in parte a formarsi, lasciando un segno nel suo modo di vedere le cose. Un riferimento che ha colpito molti fan, proprio perché va oltre i titoli più immediati e mostra un legame più profondo con questo mondo.

La sua presenza agli Anime Awards non è un caso isolato. Negli ultimi anni, sempre più artisti internazionali hanno mostrato apertamente il loro interesse per gli anime, contribuendo a rendere questo settore ancora più globale.

In questo contesto, vedere un nome come The Weeknd sul palco di un evento dedicato agli anime dà un’idea di quanto questi due mondi siano ormai sempre più vicini.

E con un ruolo come quello di presentatore dell’Anime dell’Anno, sarà interessante vedere come porterà questa sua passione direttamente sul palco.