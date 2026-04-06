Crunchyroll Anime Awards 2026: tutte le nomination e come votare i tuoi anime preferiti

Sono state finalmente svelate le nomination per i Crunchyroll Anime Awards 2026, giunti alla loro decima edizione. Fino al 15 aprile, tutti gli appassionati possono votare i loro anime preferiti direttamente dal sito o dall’app di Crunchyroll. I vincitori saranno annunciati il 23 maggio, durante l’evento in streaming da Tokyo.

Tra le categorie più attese, ovviamente, c’è Anime dell’Anno, che quest’anno vede in lizza serie come DanDaDan S2, Gachiakuta, My Hero Academia S8, Takopi’s Original Sin, The Apothecary Diaries S2 e The Summer Hikaru Died. Non mancano poi il premio Film dell’Anno e tutte le categorie dedicate a regia, animazioni, character design, colonne sonore e performance vocali.

Oltre alle votazioni, Crunchyroll ha annunciato anche alcune delle celebrità che parteciperanno all’evento: tra loro Winston Duke, il rapper e produttore RZA, e la musicista Hannah Bahng. Non mancheranno neanche le esibizioni dal vivo: DEAN FUJIOKA aprirà la cerimonia con History Maker di Yuri!!! on ICE, i PORNO GRAFFITTI renderanno omaggio a My Hero Academia e agli ASIAN KUNG-FU GENERATION toccherà Haruka Kanata di Naruto. In più, ci sarà il tributo ai 30 anni di Neon Genesis Evangelion cantato da Yoko Takahashi, accompagnato dalla Tokyo Philharmonic Orchestra.

Tra i nomi che spiccano nelle nomination troviamo personaggi e serie amatissimi dai fan: DanDaDan S2 è in lizza in diverse categorie, My Hero Academia S8 continua a ricevere riconoscimenti, e nuove serie come Takopi’s Original Sin e Gachiakuta portano freschezza e sorprese. Ci sono anche premi dedicati ai protagonisti, ai personaggi secondari e a quelli “da proteggere”, senza dimenticare opening, ending e canzoni memorabili che hanno segnato la stagione anime.

Con così tanti titoli e categorie, sarà davvero interessante scoprire chi trionferà. Le votazioni sono aperte, quindi è il momento di far sentire la propria voce e celebrare gli anime che ci hanno fatto emozionare quest’anno.