Hunter x Hunter: arriva il gioco mobile “NEN x SURVIVOR”, in uscita nel 2026

Era da un po’ che non si sentiva parlare di Hunter x Hunter, ma finalmente qualcosa si muove. È stato annunciato Hunter x Hunter: NEN x SURVIVOR, un nuovo gioco per smartphone ispirato al celebre manga di Yoshihiro Togashi.

A occuparsene è Bushiroad, insieme a uno studio partner, e il lancio è previsto nel 2026 su iOS e Android, con uscita mondiale già dal primo giorno.

Stando alle prime informazioni, il gioco punta a catturare tutta l’energia e l’atmosfera che hanno reso unica la serie, ma con un sistema pensato anche per chi non conosce ancora bene il mondo dei Cacciatori.

Sarà un survival roguelite, dove potremo scegliere alcuni dei personaggi più amati e affrontare ondate di nemici sempre più forti.

Ogni partita sarà diversa: ci sarà spazio per provare combinazioni di abilità, mettere alla prova strategie diverse e affrontare boss con stili di combattimento particolari.

L’obiettivo è far rivivere ai fan la stessa tensione e le emozioni che si respirano nei momenti più intensi del manga e dell’anime.

Un primo sguardo ufficiale ai personaggi arriverà sul numero 45 di Weekly Shonen Jump, in uscita il 6 ottobre, all’interno dello speciale “HUNTER×CENTER”.

Le prime immagini diffuse mostrano già uno stile visivo molto curato, fedele al mondo di Togashi.

Pubblicato per la prima volta nel 1998, Hunter x Hunter è ormai un pilastro della storia del manga.

Con la sua trama piena di misteri, personaggi complessi e il celebre sistema del Nen, è riuscito a conquistare generazioni di lettori.

Con NEN x SURVIVOR, Bushiroad punta a farci tornare in quel mondo pieno di sfide e avventura, mescolando nostalgia e nuove idee.

Se il gioco manterrà le promesse, il 2026 potrebbe davvero essere un grande anno per i fan di Gon, Killua e compagni. E chissà, magari questo nuovo progetto potrebbe aprire la strada anche ad altri annunci legati all’universo di Hunter x Hunter.