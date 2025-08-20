News Manga
Hunter x Hunter: Togashi torna con un aggiornamento sul capitolo 413
Eleonora Masala 20/08/2025
Dopo mesi di silenzio, Yoshihiro Togashi ha fatto sapere qualcosa sul suo manga più famoso. Ha annunciato il completamento delle specifiche degli sfondi del capitolo 413 di Hunter x Hunter. Non è un annuncio clamoroso, ma i fan sono felici di avere qualche notizia, visto che aggiornamenti diretti da lui sono davvero rari.
Negli ultimi anni Togashi ha dovuto rallentare molto per problemi di salute, e la serie ha avuto diverse pause lunghe. Ogni volta che torna, anche solo con piccoli aggiornamenti, i fan si emozionano subito. Questo messaggio è un altro piccolo passo verso la pubblicazione di un capitolo che tutti aspettano da tanto tempo.
Hunter x Hunter è iniziato nel 1998 su Weekly Shonen Jump e da allora ha conquistato il cuore dei lettori. Gon, Killua e gli altri personaggi hanno lasciato il segno grazie a storie intense, colpi di scena e a un modo di raccontare che si distingue dagli altri shonen. Nonostante le pause, la serie non ha mai perso fascino e la community continua a restare compatta e fedele.
In Italia la serie è arrivata grazie a Planet Manga, che negli anni ha portato tutte le pubblicazioni ufficiali. Anche qui la comunità dei lettori è molto attiva: tra ristampe, nuove edizioni e un forte interesse online, il titolo resta uno dei più seguiti e discussi, segno di quanto abbia lasciato un’impronta duratura anche fuori dal Giappone.
Il capitolo 413 è molto atteso perché fa parte di una saga che ha ancora tanti punti da chiarire. Per questo i fan sperano che il lavoro di Togashi prosegua, anche lentamente, ma con continuità. Non ci sono ancora date ufficiali, ma il fatto che l’autore stia condividendo i suoi progressi è già un segnale positivo.
Per ora non resta che aspettare. Una cosa però è certa: quando Hunter x Hunter tornerà sulle pagine di Jump, sarà un momento speciale non solo per chi lo segue da anni, ma anche per il mondo dei manga in generale.