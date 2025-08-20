Hunter x Hunter: Togashi torna con un aggiornamento sul capitolo 413

Dopo mesi di silenzio, Yoshihiro Togashi ha fatto sapere qualcosa sul suo manga più famoso. Ha annunciato il completamento delle specifiche degli sfondi del capitolo 413 di Hunter x Hunter. Non è un annuncio clamoroso, ma i fan sono felici di avere qualche notizia, visto che aggiornamenti diretti da lui sono davvero rari.

Negli ultimi anni Togashi ha dovuto rallentare molto per problemi di salute, e la serie ha avuto diverse pause lunghe. Ogni volta che torna, anche solo con piccoli aggiornamenti, i fan si emozionano subito. Questo messaggio è un altro piccolo passo verso la pubblicazione di un capitolo che tutti aspettano da tanto tempo.

Hunter x Hunter è iniziato nel 1998 su Weekly Shonen Jump e da allora ha conquistato il cuore dei lettori. Gon, Killua e gli altri personaggi hanno lasciato il segno grazie a storie intense, colpi di scena e a un modo di raccontare che si distingue dagli altri shonen. Nonostante le pause, la serie non ha mai perso fascino e la community continua a restare compatta e fedele.

In Italia la serie è arrivata grazie a Planet Manga, che negli anni ha portato tutte le pubblicazioni ufficiali. Anche qui la comunità dei lettori è molto attiva: tra ristampe, nuove edizioni e un forte interesse online, il titolo resta uno dei più seguiti e discussi, segno di quanto abbia lasciato un’impronta duratura anche fuori dal Giappone.

Il capitolo 413 è molto atteso perché fa parte di una saga che ha ancora tanti punti da chiarire. Per questo i fan sperano che il lavoro di Togashi prosegua, anche lentamente, ma con continuità. Non ci sono ancora date ufficiali, ma il fatto che l’autore stia condividendo i suoi progressi è già un segnale positivo.

Per ora non resta che aspettare. Una cosa però è certa: quando Hunter x Hunter tornerà sulle pagine di Jump, sarà un momento speciale non solo per chi lo segue da anni, ma anche per il mondo dei manga in generale.