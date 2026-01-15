Berserk: in arrivo un volume celebrativo dedicato all’arte di Kentaro Miura

Il nuovo anno parte con una notizia che farà sicuramente felici tutti i fan di Berserk. Panini Planet Manga ha annunciato l’arrivo di un volume celebrativo dedicato all’opera di Kentaro Miura, un progetto pensato per rendere omaggio a un manga che ha segnato profondamente intere generazioni di lettori. Per conoscere tutti i dettagli bisognerà attendere Anteprima 413, ma l’annuncio è già bastato a scatenare entusiasmo e curiosità.

Il titolo del volume, L’Arte di Berserk, dice già moltissimo. Non parliamo del classico volume “extra”, ma di qualcosa che mette davvero al centro il lato artistico di Miura. Berserk, infatti, non è solo una storia cupa e brutale: è anche un’esperienza visiva fortissima, fatta di tavole incredibilmente dettagliate, atmosfere pesanti e scene che restano impresse anche solo guardandole. Un aspetto che, ancora oggi, continua a colpire chiunque si avvicini all’opera.

Questo volume celebrativo si propone proprio di mettere al centro quell’aspetto lì: l’arte. Un’occasione per fermarsi, osservare e apprezzare il lavoro di Miura da una prospettiva diversa, magari soffermandosi su elementi che durante la lettura della serie possono passare inosservati. È un invito a rallentare e a rendersi conto di quanta cura, tecnica e visione ci fossero dietro ogni singola pagina.

Per molti fan, L’Arte di Berserk rappresenterà anche qualcosa di più di una semplice raccolta. È un modo per rendere omaggio a un autore che ha lasciato un segno profondo e indelebile, non solo nel mondo dei manga, ma nella cultura pop in generale. Berserk ha influenzato generazioni di artisti, autori e lettori, diventando un punto di riferimento assoluto per chi ama il fantasy più oscuro e maturo.

Panini Planet Manga, con questo annuncio, sembra voler parlare direttamente a chi Berserk lo vive come qualcosa di speciale, da custodire e riscoprire nel tempo. Ora non resta che fare spazio in libreria e attendere Anteprima 413 per scoprire cosa ci riserverà davvero questo volume celebrativo. Una cosa, però, è già certa: per i fan di Berserk, sarà un’uscita da non lasciarsi scappare.