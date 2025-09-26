Berserk: The Board Game – arriva il trailer ufficiale prima del lancio

Per chi ama Berserk, il momento è arrivato, Berserk: The Board Game, il gioco ispirato al capolavoro di Kentaro Miura si prepara al debutto. Lo sviluppatore Monolith Board Games ha infatti pubblicato il trailer ufficiale che anticipa l’apertura della campagna su Gamefound, prevista per il 7 ottobre.

Il video mostra un assaggio di quello che i giocatori troveranno sul tavolo: un’avventura cooperativa ambientata durante il Millennium Falcon Arc, con partite che possono coinvolgere da 1 a 5 giocatori. Ogni eroe è gestito tramite Action Card, utilizzabili per compiere mosse, attivare abilità speciali o scatenare effetti unici. Ma attenzione: più carte si giocano, più cresce la fatica, e questo abbassa le statistiche, rendendo ogni decisione ancora più strategica.

Le partite avranno una durata media di circa 90 minuti e saranno suddivise in round. Attraverso carte Evento, i giocatori vivranno sezioni di storia, nuovi obiettivi e colpi di scena che possono cambiare la direzione della campagna, nel bene o nel male.

Uno degli elementi che più colpisce sono le miniature: oltre 100 modelli in scala 35 mm, realizzati in ABS e PVC, che danno vita ai personaggi iconici del manga. Nel set base troviamo Guts, Serpico, Farnese, Isidro e Schierke, con le loro versioni potenziate, ma non mancano figure leggendarie come Casca, Skull Knight, Zodd, Grunbeld e Kundalini. Un lavoro pensato per esaltare sia i giocatori da tavolo che i collezionisti.

Monolith non è nuova a progetti ambiziosi: in passato ha già firmato board game dedicati a Conan, Batman e Legend of the Five Rings, tutti titoli che hanno riscosso grande attenzione tra appassionati e backer.

Ora tocca a Berserk, un nome che porta con sé un’eredità enorme e un fandom mondiale. Il trailer ha già acceso l’hype, ma il vero banco di prova sarà il lancio: se la risposta sarà positiva, i fan potranno finalmente vivere sul tavolo le atmosfere oscure e travolgenti dell’opera di Miura.