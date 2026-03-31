Sogno o realtà? Yume ka Utsutsu ka vol. 1 – Recensione

Ci sono storie romantiche che puntano tutto sui grandi gesti, sui momenti eclatanti o sui drammi evidenti. Sogno o realtà? Yume ka Utsutsu ka prende una strada diversa, più sottile, quasi sospesa, e proprio per questo riesce a lasciare una sensazione particolare già dal primo volume. Non è il classico romance scolastico che si legge con leggerezza e si dimentica subito. Qui c’è qualcosa che si muove sotto la superficie, qualcosa che fin dall’inizio fa nascere un dubbio.

La protagonista, Iroha, sembra avere tutto sotto controllo. Sa perfettamente che tipo di ragazzo le piace, che tipo di attenzioni desidera, quali parole vuole sentirsi dire. E quel ragazzo esiste davvero, o almeno così sembra. È lì, nella sua quotidianità scolastica, sempre presente, sempre perfetto nel modo in cui si comporta con lei. È gentile, attento, sembra quasi costruito su misura.

Ed è proprio qui che la storia inizia a farsi interessante.

Perché quella perfezione, invece di risultare rassicurante, a un certo punto comincia a dare una sensazione strana. Non è qualcosa che viene spiegato subito, ma si percepisce. È come se ci fosse una distanza sottile tra ciò che vediamo e ciò che dovrebbe essere reale. Il manga gioca molto su questa ambiguità, lasciando spazio al lettore per farsi domande senza dare subito risposte.

Il titolo stesso, Sogno o realtà?, non è casuale. È una domanda che accompagna tutta la lettura del primo volume. Quello che vive Iroha è reale oppure è qualcosa di diverso? È una relazione autentica o un’illusione costruita per proteggerla da qualcosa?

Quando entra in scena un compagno di scuola che sembra intuire che c’è qualcosa che non torna, la situazione cambia leggermente tono. Non diventa improvvisamente un thriller, ma si aggiunge una tensione nuova, più sottile. È come se qualcuno stesse per rompere un equilibrio fragile, fatto di certezze che forse non sono davvero tali.

Uno degli aspetti più riusciti del manga è proprio il modo in cui costruisce questa atmosfera. Non c’è bisogno di eventi clamorosi o rivelazioni improvvise per tenere alta l’attenzione. Bastano piccoli dettagli, sguardi, silenzi, momenti in cui qualcosa non sembra del tutto al suo posto. È una narrazione che si prende i suoi tempi e che invita a osservare più che a correre.

Dal punto di vista dei personaggi, Iroha è una protagonista che funziona proprio per questa sua apparente normalità. Non è sopra le righe, non ha tratti particolarmente eccentrici. È una ragazza che cerca qualcosa di semplice. Sentirsi amata nel modo in cui desidera. Ed è proprio questa sua semplicità a rendere più forte il contrasto con ciò che accade intorno a lei.

Il “ragazzo ideale”, invece, è quasi una presenza sospesa. Non è solo un personaggio, ma un’idea. Rappresenta ciò che Iroha vuole vedere, ciò di cui ha bisogno. Ed è proprio questo che rende il suo ruolo così interessante. Più che chiedersi chi sia, viene spontaneo chiedersi cosa rappresenti davvero.

Anche dal punto di vista grafico il manga accompagna bene questo tipo di racconto. Il tratto è delicato, pulito, molto espressivo nei volti. Le emozioni passano spesso attraverso piccoli cambiamenti nello sguardo o nell’espressione, senza bisogno di dialoghi troppo espliciti. Le tavole hanno un ritmo tranquillo, che si adatta perfettamente al tono della storia.

Non è un manga che punta sull’impatto immediato, ma su una sensazione che cresce poco alla volta. Finito il volume, più che avere risposte, rimane una domanda. Ed è proprio questo a renderlo interessante. La voglia di capire cosa c’è davvero dietro quella relazione così perfetta.

In definitiva, Sogno o realtà? Yume ka Utsutsu ka vol. 1 è un primo volume che colpisce per la sua atmosfera e per il modo in cui riesce a costruire un romance diverso dal solito. Non si limita a raccontare una storia d’amore, ma introduce un elemento di dubbio che cambia completamente la prospettiva.

È una lettura delicata, ma allo stesso tempo inquieta, che gioca sul confine tra ciò che è reale e ciò che vorremmo che lo fosse. E proprio per questo lascia il segno.

Voto personale: 8 / 10. Un primo volume elegante e misterioso, che incuriosisce più per quello che non dice che per ciò che mostra.