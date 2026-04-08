The One Piece: uno sguardo dietro le quinte del remake firmato WIT Studio

È stato pubblicato un primo video speciale dedicato a The One Piece, il nuovo progetto che riporterà sullo schermo l’inizio dell’avventura tratta dal manga di Eiichirō Oda. Non si tratta di un trailer vero e proprio, ma di qualcosa di diverso: un contenuto che mostra il lavoro dietro la creazione della serie, tra design dei personaggi e primi materiali visivi.

Nel video si intravedono infatti i character design e alcune image board, elementi che permettono di capire meglio la direzione artistica scelta. L’idea è quella di riproporre la saga dell’East Blue con uno stile più moderno, mantenendo però l’identità originale che ha reso One Piece così riconoscibile nel tempo.

A occuparsi della produzione è WIT Studio, già noto per lavori molto apprezzati, e questo ha inevitabilmente alzato le aspettative intorno al progetto. Anche guardando solo questi primi materiali, si percepisce una certa cura nei dettagli, soprattutto nel modo in cui vengono reinterpretati ambienti e personaggi storici della serie.

Il team coinvolto include nomi come Masashi Koizuka alla regia e Taku Kishimoto alla composizione della serie, con Kyoji Asano e Takatoshi Honda al character design. Un gruppo che lascia intuire una produzione solida, costruita con l’idea di dare nuova vita a una storia che molti conoscono già molto bene.

Parlare di One Piece oggi significa anche parlare di un fenomeno enorme. Il manga ha superato i 510 milioni di copie distribuite nel mondo e l’anime è in onda dal 1999, diventando un punto di riferimento per intere generazioni. Anche al cinema, con One Piece Film Red, la serie ha dimostrato quanto sia ancora centrale nel panorama dell’intrattenimento.

Questo remake non va quindi visto come una semplice riproposizione, ma come un modo diverso per tornare all’inizio del viaggio di Monkey D. Luffy. Un’occasione sia per chi conosce già ogni dettaglio, sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo.